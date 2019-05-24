Зеленський скасував два укази Порошенка

Президент України Володимир Зеленський скасував два укази свого попередника Петра Порошенка. Йдеться про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та призначення на цю ж посаду Володимира Горковенка.

Так, указом №322 Зеленський скасував указ Порошенка від 4 травня №186 про звільнення Артеменка з Нацради, тим самим повернувши його на колишню посаду.

Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

Ще одним указом №324 президент звільнив Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.



Указ Зеленського про звільнення Артеменка з НКРЗІ

Окрім того, Зеленський указом №323 звільнив Володимира Горковенка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.



Указ президента про звільнення Горковенка з Нацради

Зауважимо, Юрій Артеменко 4 травня сам подав у відставку з посади голови Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення. Він очолював орган з 2014 року. Артеменко у своїй заяві повідомив, що термін його повноважень як члена Національної ради завершується у липні. Проте, він прийняв рішення піти з посади на два місяці раніше через дві причини: втому від роботи у постійному стресі протягом 5 років та через пропозицію перейти на іншу роботу.

У цей же день Порошенко звільнив Артеменка з посади члена Нацради.

Новим членом Нацради п'ятий президент призначив Володимира Горковенка, який раніше працював завідувачем відділу в Головному департаменті інформаційної політики Адміністрації Президента.

Що відомо про Юрія Артеменка?Український журналіст, політик, громадський діяч, народний депутат України IV та V скликань, був головою Запорізької обласної державної адміністрації у 2005 році, екс-голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.



У 2013 році став заслуженим журналістом України, а в 2014 році потрапив у "100 найвпливовіших українців" журналу "Фокус".