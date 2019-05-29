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      США готові надавати Україні зброю для самозахисту, – Волкер

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 Канал

      Сполучені Штати готові співпрацювати з Україною, й постачати їй оборонне летальне озброєння для підвищення військової здатності. Надавати Україні летальну зброю, США може, як в межах ухваленого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель самою Україною.

      Спецпредставник США з питань України під час відеобрифінгу з Брюсселя озвучив пріоритетні напрямки співпраці з Україною та висловив підтримку мирним прагненням президента Володимира Зеленського, повідомило "Радіо Свобода".

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      Американський дипломат наголосив, що Україна виконала свою частину Мінських домовленостей і додав, що подальший розвиток мінського процесу залежить від Росії.

      Щодо надання Україні летальної зброї, Курт Волкер зауважив, що ухвалою Конгресу виділено відповідне фінансування. Відтак це робить можливим надання Україні засобів протитанкової оборони та антиснайперських систем. Він також зазначив, що США надалі готові постачати зброю, якої потребує Україна для самозахисту.

      Цей процес може виходити за рамки фінансування ухваленого Конгресом, і здійснюватися через прямі закупівлі зброї самою Україною.

      США готові співпрацювати з Україною, так само, як з іншими країнами світу, допомагаючи їм забезпечити свої законні потреби щодо захисту,
      – заявив Волкер.

      Він також додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть проводити консультації з Україною щодо її оборонних потреб.

      Курт Волкер наголосив, що Україні життєво необхідно посилити обороноздатність, аби не допустити подальших втрат територій та створити умови для проведення мирних переговорів.

       

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      Теги: Війна на Донбасі Зброя Новини США Курт Волкер Новини України Новини політики
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