"Українські війська в Донецьку": окупанти перед засіданням ТКГ у Мінську активно поширюють фейки

Вже 19 червня у Мінську має відбутися чергова зустріч Тристоронньої контактної групи. На ній буде представлена "дорожня карта" президента Зеленського по Донбасу. На зустрічі розглядатимуть декілька пропозицій, зокрема, запропоноване Леонідом Кучмою зняття економічної блокади з Донбасу. Проте окупанти різко активізувалися перед черговим Мінськом.

Вони стали частіше стріляти. Так, за 16 червня вони 30 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики активно обстрілюють житлові райони населених пунктів: зокрема, днями вони вели вогонь по Мар'їнці, де постраждала 8-річна дівчинка. Окрім того, окупанти зараз дуже активно поширюють фейки: з останнього – про начебто вхід українських військ у Донецьк. Про це інформує штаб ООС.

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Так, російські окупаційні сили поширюють інформацію про те, що підрозділ ДУК ПС та військовослужбовці окремої механізованої бригади імені Короля Данила безпосередньо на території міста Донецька зайняли позиції.

Ця інформація не відповідає дійсності. Мета цього інформаційного вкиду спрямована на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України та перших осіб держави в контексті політичних процесів, що відбуваються в Україні та на зовнішньополітичній арені,

– передають в ООС.

Окрім того, для своїх фейків ворог використовує неправдиву інформацію. Зокрема, залучає особисті дані осіб, що колись були бійцями добровольчих підрозділів, але зараз проходять службу у лавах Збройних Сил України.

Що відомо про останню зустріч ТКГ у Мінську?

Головний перемовник від України по Мінську другий президент України Леонід Кучма на ній встиг відзначитися кількома гучними заявами. Зокрема, політик виступив з ініціативою щодо скасування економічної блокади тимчасово окупованих територій Сходу України. Також він також запропонував провести аудит "націоналізованих" бойовиками підприємств.

Водночас Кучма заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Крім того, політик говорив про необхідність запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків.

Усі ці пропозиції додатково розглядатимуть 19 червня.