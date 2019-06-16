Є просування, – Зеленський розповів про мінський процес та програму відновлення Донбасу

Україна вже має "просування" в переговорному процесі щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Також вже триває процес розробки масштабної програми відновлення регіону. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у Маріуполі 15 червня.

Президент України Зеленський відповів на гостре запитання журналіста видання "Новости Донбасса" під час робочої поїздки до Маріуполя у суботу, 15 червня.

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Журналіст запитав, що означає "дорожня карта Зеленського по Мінську" і чи буде вона схожа на "формулу Штайнмайера".

У нас є мінські домовленості, всередині яких ми вже діємо. Мені здається, що у нас вже є просування. Але поки публічно говорити про те, що ми щось зробили... Давайте щось зробимо! Побачимо результат, і тоді подивимося,

– відповів президент.

Зеленський також наголосив, що для нього важливим є закінчення війни і повернення українських територій.

Що таке "формула Штайнмайера"?Її запропонував наприкінці 2015 року тепер вже колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Формула передбачає паралельне виконання політичних пунктів і питань безпеки. Простіше кажучи, в обмін на мир Україна має піти на широкі поступки щодо російських військ та проросійських бойовиків.



Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Донецьку область / Фото АП

Щодо регіональних проблем, президент висловився наступним чином: "Ми будемо розробляти велику програму відновлення Донбасу. Зараз ми будемо терміново вивчати питання житла переселенцям і військовим, потім дороги Маріуполь-Запоріжж".

До слова, 17 червня Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Францію, 18 червня – Німеччину, а 19 червня відбудеться наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Раніше АП повідомляла, що "дорожню карту Зеленського по Мінську" оприлюднять не раніше саме 19 червня.