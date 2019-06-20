Зеленський назвав суму, яка потрібна для відновлення Донбасу

Президент України Володимир Зеленський сказав, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проект реінтеграції.

Про це він заявив під час зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер, 20 червня, у Києві.

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За оцінками українських експертів, для відновлення Донбасу необхідно понад 300 млрд грн. Це великий проект реінтеграції. Але ми не чекатимемо закінчення війни, ми вже зараз починаємо працювати на територіях Донбасу, які ми наразі контролюємо,

– сказав Зеленський.

Раніше під час робочого візиту до Донецької області глава держави анонсував інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Про це він веде перемовини з іноземними бізнесменами.

Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном президент заявив, що є готовий продовжувати взаємини як з бойовиками на Донбасі, так і з Росією лише у рамках мінського формату. І встановлення миру на Сході України має відбуватися лише мирним шляхом, однак про жодний діалог із бойовиками не мовиться.