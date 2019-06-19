У Росії "засмутилися" через відмову Зеленського вести діалог з бойовиками

У Росії висловили жаль через заяву українського президента Володимира Зеленського, який відмовився вести прямий діалог з проросійськими бойовиками окупаційних адміністрацій Донбасу. Нагадаємо, саме РФ керує окупантами на Сході України та постачає їм зброю, з якої вони гатять по українських захисниках і мирних жителях регіону.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками переговорів зі своїм швейцарським колегою Іньяціо Кассісом сказав, що засмучений через поведінку Зеленського.

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Поки засмучує, що президент Зеленський, відповідаючи на питання, чи буде він вести прямий діалог з Донецьком і Луганськом сказав: "Ні, не буду",

– заявив Лавров.

Російський міністр навіть вирішив нагадати, що, згідно з мінським домовленостями, "прямий діалог є головним інструментом" їх реалізації. Хоча саме РФ і підконтрольні їй бойовики постійно порушують мінські угоди, зривають перемир'я та обстрілюють позиції Збройних сил України.

Окрім того, глава МЗС РФ цинічно додав, що для проведння можливої зустрічі світових лідерів у "нормандському форматі" необхідно переконатися "в здатності домовлятися нової влади України".

"Підсумки візиту президента Зеленського в Париж, Берлін і очікування, які в зв’язку з цим виникають або не виникають, включають перспективи скликання зустрічі в Нормандські форматі, про яку говорили президент Зеленський, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Я вже декілька разів коментував цю тему. Ми виходимо з того, що для того, щоб зустрічатися потрібно забезпечити здатність домовлятися таких контактів", – сказав Лавров.

Дипломат знову не втратив можливості зухвало звинуватити Україну у невиконанні домовленостей, які були досягнуті раніше.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном наголосив, що готовий продовжувати взаємини як з бойовиками на Донбасі, так і з Росією лише у рамках мінського формату. За його словами, встановлення миру на Сході України має відбуватися лише мирним шляхом, однак про жодний діалог із бойовиками не може бути і мови.

Що каже Зеленський про врегулювання конфлікту на Донбасі?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все. 23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором.



Вже на зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.