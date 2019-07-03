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      Росія висунула остаточні звинувачення 13 українським морякам

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      Росія вже висунула звинувачення частині українських моряків
      Росія вже висунула звинувачення частині українських моряків / tyzhden.ua

      Росія вже висунула звинувачення в остаточній редакції 13 українським морякам, яких незаконно захопила у листопаді 2018 року біля Керченської протоки. Слідчі дії щодо інших 11 полонених ще тривають.

      Координатор групи адвокатів моряків Микола Полозов розповів, що 2 липня у Росії висунули звинувачення ще 4 морякам.

      Спецпроект 24 каналу: Захист моря: сучасна історія українського флоту

      Відбулися слідчі дії щодо ще чотирьох військовополонених українських моряків: Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергія Чуліби і Василя Сороки. Їм пред'явили звинувачення в остаточній редакції,
      – написав захисник.

      Усіх моряків Росія звинувачує у незаконному перетині державного кордону, здійсненому організованою групою.

      За його словами, всього звинувачення в остаточній редакції країна-агресор висунула вже 13 військовополоненим морякам. Раніше вирок отримали 9 військових ВМС:  

      1. Євген Семидоцький;
      2. Юрій Будзило;
      3. Богдан Небилиця;
      4. Володимир Терещенко;
      5. Андрій Оприск;
      6. Андрій Драч;
      7. Андрій Ейдер;
      8. Сергій Попов;
      9. Денис Гриценко.

      Сьогодні, 3 липня, російський суд продовжить розглядати справу щодо інших 11 українців.

      За словами Полозова, захист українців продовжує наполягати, що захоплені українські моряки є військовополоненими і перебувають під захистом III Женевської конвенції 1949 року. Крім того, вони мають імунітет, відповідно до Конвенції ООН з морського права, та відповідно до наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, їх має бути негайно звільнено.

      українські моряки у полоні РФ
      Українські моряки у російському полоні / інфографіка 24 каналу

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.

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      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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