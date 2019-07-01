Зеленський хоче притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності
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Президент Володимир Зеленський має намір притягнути до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Відповідний лист глава держави вже надіслав прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.
Таке рішення Зеленський прийняв через те, що МЗС не проінформував главу держави про ноту російського МЗС, повідомив керівник Офісу президента Андрій Богдан, пише "Інтерфакс".
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