Зеленський хоче притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності

Президент Володимир Зеленський має намір притягнути до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Відповідний лист глава держави вже надіслав прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

Таке рішення Зеленський прийняв через те, що МЗС не проінформував главу держави про ноту російського МЗС, повідомив керівник Офісу президента Андрій Богдан, пише "Інтерфакс". Новина доповнюється...