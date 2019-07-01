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      Зеленський хоче притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності

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      Зеленський хоче притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності
      / Колаж 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський має намір притягнути до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Відповідний лист глава держави вже надіслав прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

      Таке рішення Зеленський прийняв через те, що МЗС не проінформував главу держави про ноту російського МЗС, повідомив керівник Офісу президента Андрій Богдан, пише "Інтерфакс".

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      Теги: Новини України Новини політики
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