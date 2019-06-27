Це неприпустимо, – Гройсман розкритикував Клімкіна за непогодження дій із Зеленським

Життя та повернення в Україні полонених моряків, яких утримує Росія, є найважливішим. Тому, глава МЗС України Павло Клімкін зобов'язаний був погодити ноту до Росії щодо моряків з президентом Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі "Право на владу" заявив, що сьогоднішній вечір точно не є добрим для полонених українських моряків і їх рідних, бо вони вже мали б повернутися додому з російського полону.

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Звільнення бранців Кремля є першочерговим завданням, бо моряки виконували наказ керівництва держави, тож саме держава відповідає за їхню долю, наголосив Гройсман.

Міністр також нагадав, що Клімкіна на посаду міністра призначили за поданням попереднього президента Петра Порошенка. Проте, сьогодні він очолює МЗС і працює під керівництвом новообраного президента Володимира Зеленського. Тому – має узгоджувати свої дії з ним.

Міністр закордонних справ – це креатура президента України. І це неприпустимо виходити сьогодні з нотами, не погоджуючи своєї політики ні з президентом, ні з прем'єр-міністром. Чому? Тому що за кожною такою заявою є доля людей,

– наголосив Гройсман.

Що відомо про конфлікт Клімкіна і Зеленського через ноту до РФ?

Президент Зеленський дав словесної прочуханки главі МЗС Павлу Клімкіну, який не порадившись із главою держави, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків.

У російській ноті йшлося, що РФ готова передати Україні 24-х моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

У відповідь МЗС України відписало ноту, де чіткими підпунктами виділило наступне:

Міжнародний трибунал постановив негайно звільнити українські судна та моряків.

Росія рішення трибуналу не виконала.

Тому Україна вимагає у Росії припинити міжнародно-протиправні дії та надати гарантії їх недопущення у майбутньому.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.



Українські моряки у полоні РФ