Як можна пояснити конфлікт Зеленського з Клімкіним: думка експерта

Про конфлікт між главою держави та очільником МЗС, звернення президента до Путіна, а також про критику Зеленського на адресу Медведчука та повернення "Сватів" на "1+1" – в прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Євген Будерацький.

Про конфлікт Зеленського з Клімкіним

Президент України Володимир Зеленський дав 27 червня емоційний брифінг журналістам. Він заявив, що глава МЗС Павло Клімкін, не порадившись із главою держави, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків.

Про що Зеленський говорив на брифінгу: МЗС, Медведчук, полонені моряки та ПАРЄ – дивіться відео

У російській ноті мовилося, що РФ готова передати Україні моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

– Не справа президента розмовляти з головою МЗС через пресу. Це можна пояснити тільки виборчим процесом. В президента в кабінеті є три телефони, один з них – це прямий зв'язок з МЗС. Я дуже сумніваюсь, що пан Клімкін не бере слухавку, як намагаються переконати в Офісі президента.



Володимир Зеленський дав брифінг на Банковій



– Так не можна розмовляти один з одним, навіть якщо ви не представляєте одну політсилу. І навіть, якщо ви конкуруєте на майбутніх виборах. Хоча насправді президент не може конкурувати, бо він не може бути представником жодної партії. Вся ця історія в плюс державі точно не піде.

– Всі соцмережі гудять, що президент казав журналістам сильно не піднімати тему українських моряків, адже є певний план, якого дотримуються.

І тут Росія зробила доволі цинічну пропозицію. МЗС одразу відповіло стандартною своєю нотою. Не можна було погоджуватися на такі пропозиції чи відповісти якось інакше.

– І тут президент виходить з такою заявою, неначе це було предметом генеральної лінії щодо повернення моряків. Та якщо вони таким чином мають намір повертати їх, то, мабуть, краще подумати над чимось іншим.

Про звернення до Путіна

Під час брифінгу президент України також закликав президента Росії Володимира Путіна звільнити 24 полонених українських моряків і відпустити їх додому.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.

– Це зрозуміла заява від президента, який хоче звільнити моряків. Звернення до Путіна не є чимось новим. Минулий президент також звертався. До речі, це можна робити українською мовою, російський президент її прекрасно розуміє. Але це все деталі, які не варто обговорювати в контексті моряків.

– Це черговий інформаційний тиск на Путіна, хоча й доволі простий. Реакція з боку РФ може бути. Але якщо вони не беруть до уваги рішення міжнародного трибуналу, то сумніваюсь, що слова навіть президента України матимуть якийсь вплив на російського президента.

Про критику Зеленського на адресу Медведчука

Крім цього, Зеленський висловив невдоволення діями Медведчука щодо обміну полоненими. Президента розлютили перемовини кума Путіна щодо обміну полоненими з ватажками проросійських бойовиків на Донбасі.

– З одного боку, чотирьох людей звільнили, це добре. А з іншого – це ж Медведчук. Злом вибивати двері для того, щоб це зло набирало ваги – це доволі прикра подія в плані саме того, хто й чому це робить.

Це крихти на стіл кидають українському суспільству, яке, скоріш за все, відреагує певною підтримкою Медведчука.

– В нього була можливість звільняти більше людей, коли він мав певний статус в контактній групі в Мінську. Зараз він не має такого статусу. Чомусь він постійно звільняє людей під вибори, під Новий рік. Під ті дати, які необхідні, які дають бонуси його політсилі, про яку треба було забути ще років 10 тому.



Віктор Медведчук

– Медведчук має гарантії з російського боку, а не з українського. Тому коли в нас хтось хоче посадити Медведчука, то без питань. Але чим це загрожує з боку Кремля? Хоча ми як держава готові стримувати опір, але простіше було б його просто не впустити в Україну. Не думаю, що це так складно.

Про повернення "Сватів" на "1+1"

Скандальні "Свати" повертаються на "1+1", з 1 липня канал почне показ шостого сезону серіалу. А Мінкульт виключив з переліку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці, головного героя стрічки, російського актора Федора Добронравова.

Хто такий Федір Добронравов?57-річний радянський і російський актор театру та кіно. Народний артист Росії. У квітні 2014 року дав інтерв'ю, де схвально відгукнувся про анексію Криму Росією. Відомий за роллю у фільмах та серіалах "Свати", "Мами", "Кадети", "Про що говорять чоловіки" тощо.

Прізвище росіянина забрали з чорного списку через рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

– Якщо раніше були підстави, які б забороняли цей серіал, то тепер їх нема. Чому? В мене поки що відповідь одна: бо президент Зеленський.

Мені здається, це не означає, що він приймав в цій історії якусь участь. Просто наші суди як флюгер, починають рухатися за вітром. Треба ж підіграти новому Офісу президента.

– Не бачив цього серіалу. Навряд чи щось змінить, якщо ми будемо його забороняти. В епоху інтернету заборонити щось доволі важко. Якщо ми в трендах побачимо "Свати" це буде відповіддю на ці заборони.

– Треба забороняти будь-яку продукцію, яка пропагує збройні сили ворога, розвідку, чи коли російські прапори прикладаються до серця. Воно не те, що не на часі, воно просто не потрібне.