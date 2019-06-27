Про що Зеленський говорив на брифінгу: МЗС, Медведчук, полонені моряки та ПАРЄ – відео

Президент України Володимир Зеленський дав 27 червня емоційний брифінг журналістам. У своїй експресивній промові глава держави дав словесної прочуханки Павлові Клімкіну через полонених моряків, розкритикував Віктора Медведчука, звернувся до Володимира Путіна та прокоментував рішення ПАРЄ повернути Росію в асамблею.

За що Зеленський розкритикував Клімкіна?

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Президент Володимир Зеленський заявив, що глава МЗС Павло Клімкін, не порадившись із главою держави, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків. У російській ноті мовилося, що РФ готова передати Україні моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

У відповідь на цю ноту МЗС України заявило, що пропозиція Росії є неприйнятною і такою, що загострює суперечку між державами щодо імунітету воєнних кораблів. Тож Україна поінформувала про це Міжнародний трибунал ООН з морського права, та вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати рішення трибуналу і невідкладно звільнити моряків.

25 червня було останнім днем, коли Росія мала передати Україні 24 полонених моряків.

Я – президент України, нагадую всім, особливо панові Клімкіну, в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ. Бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України. А це питання безпеки країни, життя наших громадян. Це все є пріоритетом кожного президента, подобається він комусь, чи ні,

– емоційно заявив на брифінгу Зеленський.



Голова МЗС Павло Клімкін

Він зауважив, що за словами спеціалістів, помічників та дипломатів, такі дії можуть поставити під загрозу повернення українських моряків.

"Я не розумію, чому, не порадившись зі мною, міністр робить твердження від України як від держави, коли це є компетенція президента. Хочу нагадати, що я несу особисту відповідальність за зовнішню політику України, за Конституцією", – обурився глава держави.

Президент тепер вимагає від МЗС України пояснити його дії.

Що на критику Зеленського відповів Клімкін?

Клімкін сказав, що МЗС відповіло на ноту Росії в межах своїх повноважень, і додаткових погоджень із президентом це не потребувало. Він додав, що ця нота не містить якихось нових тверджень і лише фіксує міжнародно-правову позицію України без будь-яких "політичних моментів".

Клімкін наголосив, що нота МЗС України вимагає від Росії виконання рішення Міжнародного трибуналу про звільнення моряків. А непорозуміння у цьому питанні міністр готовий обговорити із президентом – "якщо він захоче".

Звернення Зеленського до Путіна

Президент України закликав президента Росії Володимира Путіна звільнити 24 полонених українських моряків і відпустити їх додому.

Я хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна: у нас всіх є діти. Поверніть дітей батькам,

– звернувся Зеленський до Путіна.

"У нас все є: право є, вирок є, але моряків немає. Тому я готовий і хочу чіпляти за будь-що, аби повернути хлопців додому", – додав український президент.

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Президент Росії Володимир Путін

Критика Зеленського на адресу Медведчука

Зеленський розкритикував дії Віктора Медведчука щодо обміну полоненими. Президента розлютили перемовини кума Путіна щодо обміну полоненими з ватажками проросійських бойовиків на Донбасі. При цьому Зеленський зауважив, що жодного разу в житті не спілкувався з Медведчуком.

Коли у нас є країна велика, незалежна та самостійна, я не розумію, чому у нас повинні бути посередники. Він (Медведчук) знає мій стосунок до цього питання. Це не про якісь особистості, це дуже важливе питання. Чому піднімають питання повернення полонених, чому піднімають питання припинення війни з його боку тільки під вибори?,

– обурився глава держави.

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Дивіться відео з брифінгу Зеленського зі словами про Медведчука:

Чому саме Зеленський розлютився на Медведчука?

Співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович несподівано заявив, що інший лідер цієї політсили Медведчук домовився з ватажками бойовиків на Донбасі про обмін 3 колишніх бійців ЗСУ Великого, Веремійчика, Горяїнова, та ще 1 українця Міхєєва. Їх мали передати Україні 28 червня.

Проте Медведчук не має повноважень ні вести перемовини з бойовиками, ні перебувати у складі контактної групи, адже вийшов з переговорного процесу з Росією, коли Зеленський став президентом.

Коментар Зеленського про повернення Росії в ПАРЄ

Президент України сказав, що питання повернення Росії до Парламентської Асамблеї Ради Європи він обговорював під час кожної зустрічі у Брюсселі, Парижі та Берліні. Проте, на думку Зеленського, рішення про повернення Росії в ПАРЄ Європи було ухвалене вже давно.

На кожній зустрічі я підіймав питання повернення Росії до ПАРЄ. І повірте мені, кожна з цих людей, з якою я зустрічався, говорили мені: "Володимире, зрозумійте, така ситуація, ПАРЄ – це майданчик для перемовин" Тобто це рішення було (прийняте) вже давно у кожної людини, з якою я обговорював це питання. Вони знали відповідь всі на 100%,

– заявив глава держави.

Зеленський також звернувся до українських депутатів-членів делегації України в ПАРЄ щодо ситуації в асамблеї.

"Я робив все, що можу, але все це постфактум. Тому, якщо наші шановні депутати звертаються до мене з питанням, що я зробив до цього, то я можу до них звернутись – що вони до цього зробили, щоб цього не сталося?", – запитав президент.

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Українська делегація в ПАРЄ влаштувала демарш через повернення Росії

Чому Росію виключили, а потім повернули у ПАРЄ? Росію позбавили права голосу в ПАРЄ у 2014 році, коли ця держава анексувала Крим та розв’язала бойові дії на Донбасі. Тож Росія припинила свою участь в організації та сплачувати відповідні внески.



Проте в ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою змінила санкційний режим та повернула Росію до роботи в асамблеї без обмежень права голосу, поновивши всі права цієї держави. Українська делегація влаштувала демарш, покинула залу засідань та звернулась до свого парламенту із закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі ПАРЄ.