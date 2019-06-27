Рабінович переконує, що окупанти передадуть Медведчуку чотирьох полонених

Чотирьох полонених із так званих "ЛНР" і "ДНР" передадуть українській стороні в п'ятницю, 28 червня. Мовиться про 3 колишніх бійців ЗСУ Великого, Веремійчика, Горяїнова, а також ще одного громадянина України – Міхєєва.

Про передачу українців з полону домовився кум Володимира Путіна і глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук з главами так званих "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліном і Леонідом Пасічником.

Важливо! Зустріч, на якій Медведчук домовився із главами окупаційних адміністрацій, відбулася в Мінську 27 червня. Це були прямі переговори з проросійськими бойовиками. Проте Медведчук не має повноважень вести їх чи перебувати у контактній групі: він вийшов з переговорного процесу з Росією відколи Володимир Зеленський став президентом.

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"Прийнято рішення про звільнення 4-х громадян України (3-є з них військовослужбовці), утримуваних в Донецьку і Луганську", – написав нардеп Вадим Рабинович на своїй сторінці у Facebook.



Кого звільнять з полону окупанти: документ/ фото з соцмереж Вадима Рабіновича

Зазначимо, що Дмитро Великий – колишній військовий ЗСУ, він потрапив у полон окупантів у вересні 2016 року. Зареєстрований у Павлограді. Згідно даними, які опубліковані на ресурсі проросійських бойовиків "Трибунал" – починав службу у добровольчому батальйоні "Донбас".

Є у базі "Миротворця", про нього пишуть, що він – дезертир. Розшукується в Україні за самовільне залишення частини та нез'явлення вчасно на службу без поважних причин в бойовій обстановці. "Засуджений" окупаційною адміністрацією до 15 років в'язниці, перебуває у полоні так званої ЛНР.

Яків Веремійчик був захоплений у сірій зоні у травні 2018 року, старший солдат Збройних Сил України.

Родом Веремійчик з Волині. У 2016 році пішов воювати добровольцем-контрактником. Є бійцем 14-ї окремої механізованої бригади. За даними прес-офіцерів цього підрозділу, 26 травня 2018 року під час висування до передового спостережного посту був захоплений диверсійно-розвідувальною групою противника разом із іншим військовослужбовцем.

Його родич, Богдан Муха, засудження полоненого Веремійчика у так званій "ЛНР" коментував так:

Мій брат, Веремійчик Яків Петрович, озброєний автоматом та двома гранатами, будучи у званні старшого солдата в піхотних військах Збройних Сил України, на спостережному посту у сірій зоні мав у своєму підпорядкуванні двох рядових ЗСУ, один з яких спав. Він умудрився вчинити "міжнародний злочин" – "геноцид, направлений на знищення цілого якогось етносу". Я ці судження трактував виключно, як гротеск.

Едуард Міхеєв – мешканець Луганщини, колишній співробітник так званої "міліції ЛНР". За непідтвердженою інформацією, поїхав на територію України по пенсію. Після повернення його взяли у полон окупанти, звинуватили у шпіонажі.

Представники окупаційної адміністрації заявляють, що під час поїздок за пенсією Міхєєв був нібито був завербований СБУ і виконував для них спеціальні завдання. Зокрема, погодився відновити контакти з представниками так званої міліції "ЛНР", зібрати дані про їх особовий склад та встановити, які з них виїжджають на територію, підконтрольну Україні.

Повідомлялось також, що Міхєєв під час проведення судилища над ним зазначив, що "не вважає себе громадянином ЛНР", тому мав право співпрацювати з українськими спецслужбами.

Максим Горянов – старшина 53-ї окремої механізованої бригади, потрапив у полон окупантів у травні 2019 року разом із ще 7 українськими військовослужбовцями. Всі захоплені були зі складу 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБР Збройних сил України.

Вони слідували в автомобілі КамАЗ за маршрутом Мангуш – Костянтинівка, проїхали кілька блокпостів і КПВВ по паролю, а на окуповану територію заїхали, незважаючи на попереджувальні постріли з останнього українського КПВВ.



Інформація про Дмитра Великого в базі "Миротворця"/ скрін із сайту

Слід також зазначити, що одразу після того, як Медведчука усунули з переговорного процесу по Донбасу, він виступив на власному "112 каналі" з безпідставними звинуваченнями. Він заявив, що начебто українська влада не робить абсолютно нічого заради звільнення полонених.

Що відомо про Віктора Медведчука? Зараз він очолює політраду партії "Опозиційна платформа – За життя", скандально відомий ще з середини 80-тих років, коли "захищав" у суді справу українського дисидента, письменника Василя Стуса.



Є кумом російського президента Володимира Путіна. Неодноразово зустрічався з вищим російським керівництвом держави у Москві. Зокрема, їздив туди разом зі своїм протеже Юрієм Бойком.



Має великий медійний вплив, нещодавно придбав український телеканал ZIK. У власності має також 112 канал, NewsOne. На дочасних парламентських виборах балотується кандидатом у депутати, тому звільнення сумнівних українських полонених може бути елементом його передвиборчої кампанії.

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