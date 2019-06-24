Путін і Трамп обговорять звільнення полонених моряків, – Клімкін

Президенти РФ та США обговорять українське питання в рамках саміту G-20. Зокрема Трамп і Путін говоритимуть про звільнення полонених моряків.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "5 каналу" розповів, що вів переговори із Білими домом щодо "українського треку". Він висловив упевненість, що Дональд Трамп порушить це питання під час зустрічі з Путіним в Осаці.

Ми поговорили із Білим домом, Держдепом стосовно того, як "український трек" має бути висвітлений (на зустрічі)... Звичайно, Трамп сам буде приймати рішення. Але в його матеріалах, я упевнений, все буде написано правильно.

– сказав Клімкін

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Зустріч Президента США та Росії відбудеться в рамках саміту G-20, що пройде в японській Осаці 28-29 червня.

Що відомо про полонених моряків?Українські моряки потрапили до російського полону в неділю, 25-го листопада, коли намагалися перетнути Керченську протоку та були обстріляні російськими кораблями.



Міжнародний трибунал, створений відповідно до конвенції ООН з морського права, зобов'язав Росію негайно звільнити полонених та повернути кораблі. В РФ вважають, що цей суд не має право вирішувати долю моряків.



Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із родичами полонених 14-го червня запевнив, що моряків буде звільнено, оскільки Україна робить для цього всі необхідні кроки.