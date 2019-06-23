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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Кремль має кілька днів: що Україна готує для Росії через захоплених моряків

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      Україна готує декілька хвиль тиску на Росію, – Клімкін
      Україна готує декілька хвиль тиску на Росію, – Клімкін / 24 канал

      Кремль до вівторка, 25 червня, повинен надати звіт Міжнародному Трибуналу ООН щодо звільнення захоплених у Керченській протоці українських моряків. Якщо цього не станеться, то Україна почне нову хвилю тиску на Росію.

      Такий тиск може бути короткостроковим, про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє 5 канал.

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      Глава МЗС зазначив, що буде і "середньостроковий тиск". Клімкін пояснив, що результатом цього стане обмеження російської морської та військової активності.

      Ми плануємо багато речей, про які я кажу, але про багато не скажу, нехай це залишиться поза камерою,
      – прокоментував він.

      Міністр наголосив, що основна мета України досягнути результату.

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась.

      Як українські моряки потрапили в полон до Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три українські кораблі. У полон потрапили 24 українці.

      "Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Станом на середину червня 2019 року полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.

      24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених..

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      Теги: Новини України МЗС України Павло Клімкін Новини політики Українські моряки в полоні Заручники Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія
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