Кремль має кілька днів: що Україна готує для Росії через захоплених моряків

Кремль до вівторка, 25 червня, повинен надати звіт Міжнародному Трибуналу ООН щодо звільнення захоплених у Керченській протоці українських моряків. Якщо цього не станеться, то Україна почне нову хвилю тиску на Росію.

Такий тиск може бути короткостроковим, про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє 5 канал.

Що кажуть у Росії: Путін думає про обмін полонених моряків і Сенцова на Вишинського

Глава МЗС зазначив, що буде і "середньостроковий тиск". Клімкін пояснив, що результатом цього стане обмеження російської морської та військової активності.

Ми плануємо багато речей, про які я кажу, але про багато не скажу, нехай це залишиться поза камерою,

– прокоментував він.

Міністр наголосив, що основна мета України досягнути результату.

25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась.

Як українські моряки потрапили в полон до Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три українські кораблі. У полон потрапили 24 українці.



"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Станом на середину червня 2019 року полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.



24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених..