Україна і делегації ще 6 країн у ПАРЄ заявили про демарш через повернення Росії з усіма правами

Після підтвердження ПАРЄ повноважень російської делегації в асамблеї (повернення РФ у ПАРЄ з усіма правами), делегації України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії заявили про демарш. Делегації цих 7 країн також звернулися до своїх парламентів і урядів з закликом ухвалити рішення щодо майбутньої участі в організації.

ПАРЄ 26 червня підтвердила повноваження російської делегації в асамблеї, при цьому в резолюції не згадується будь-яких санкцій. Тож делегація РФ повернулася до роботи в ПАРЄ з повним набором повноважень, чого і домагалася Росія.

"Вчора українська делегація в ПАРЄ заявила про демарш. Сьогодні Польща, Литва, Словаччина, Естонія і Грузія разом з Україною стали разом. Делегації оголосили про неприпустимість зняття санкцій з Росії. І про загрозу від такого рішення для самого існування ПАРЄ", – написав у Facebook український нардеп, член делегації Верховної Ради в ПАРЄ Леонід Ємець.

Текст спільного рішення тих делегацій, які заявили про демарш

Сьогодні ми, як делегати наших країн, не маємо відповідей перед нашими людьми, як саме Рада Європи захищає їхні права, якщо вона проявляє більшу зацікавленість у захисті добробуту агресора, ніж жертв агресії та репресій,

– мовиться в наведеному українським парламентарієм тексті заяви.

Майбутнє Ради Європи в цілому перебуває під загрозою, тому що Рада Європи втрачає довіру людей, яких вона захищає, зазначається в заяві: "Ми повертаємося додому, щоб проконсультуватися з нашими парламентами і урядами про спільні дії в асамблеї на наступних сесіях".

Делегації наголошують, що безумовне відновлення прав російської делегації без дотримання Росією будь-якої з численних вимог асамблеї суперечить головним цінностям Ради Європи та її статуту.

Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдається до збройної агресії, отруєння людей із застосуванням хімічної зброї, і яка не сприяє, а прагне дестабілізувати демократії по всій Європі,

– вважають підписанти заяви.

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Перший віце-спікер Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко також опублікувала текст цього документа і написала, що його підписали члени делегацій семи країн.

Злочинців залишили непокараними. Проігнорували вбитих, наплювали на поранених і скалічених, забули про постраждалих. Чужа біда не болить. (…) Українська делегація витримала – не витримала Рада Європи. Мені просто неймовірно шкода бачити руйнацію організації, до якої я прийшов в 2013 з надією, а тепер залишаю з глибоким розчарування,

– написав у Facebook голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв.