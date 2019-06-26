Повернення Росії в ПАРЄ – серйозна поразка України

Абсолютно зрадна позиція делегацій майже всіх країн, які представлені у ПАРЄ є нічим іншим, як суттєвим провалом зовнішньої політики України.

За останні п'ять із гаком років війни ми не знали більшого фіаско, за те, що відбулося в ПАРЄ – це очікуваний результат перших дій нової влади. Замість того, щоб сконцентрувати дії на міжнародній арені боротьби із Путіним, наш гарант почав займатися створенням майбутньої коаліції.

Важливо: Росія повертається в ПАРЄ: що далі й чому не варто сприймати це як трагедію

Візити Зеленського до Меркель та Макрона не були достатньо переконливими, оскільки сама його позиція, як і бачення ситуації, суттєво різниться із політикою Порошенка.

Офіційні зустрічі Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном

Деякі українці чомусь звинувачують у політичному програші та поверненні росіян до ПАРЄ представників української делегації. Мовляв, це вони мають боротися за збереження санкцій. Так-то воно і є, але у жодного з представників нашої держави у цьому європейському інституті немає можливості проводити зустрічі із лідерами країн ЄС та домагатися від них гарантій збереження жорсткої позиції щодо Росії. І це сувора правда.

Росії тим часом було легко переконувати європейських депутатів послабити тиск – для цього достатньо було єдиного аргумента: чому їх країни мають нести збитки від санкцій, якщо офіційний Київ хоче знову торгувати із "ДНР" та "ЛНР"?!

Що буде далі? Це, на жаль, легко спрогнозувати. Політичного досвіду та волі на те, щоб перебороти путінське лоббі на рівні лідерів країн Євросоюзу у Зеленського немає. Як і часу на вирішення цього питання, оскільки росіяни "хочуть повернутися тут і зараз", а у нашого президента інший орієнтир – на вибори.

Що ж стосується представників терористів, то навіть якщо вони якимось чудом не зможуть домогтися підтвердження власних повноважень, їм це вдасться під час наступної сесії ПАРЄ. Їхня боротьба за це була послідовною та серйозною впродовж всіх років санкцій, а зараз майже ніяких суттєвих перегонів немає. Вже зараз лунають пропозиції призначити росіянина віце-президентом ПАРЄ, що цілком можливо, оскільки більшість політиків в асамблеї висловлюють проросійські погляди.

Це надасть змогу казати про зняття санкцій не тільки з делегації, але й із Росії взагалі. І те, що зараз Зеленський пише про свій розпач та натякає на обіцянки від Меркель протидіяти поверненню громадян РФ до ПАРЄ, говорить про те, що всерйоз до нього у Європі не ставляться. Або ж він сам провалив переговори, не знайшов потрібних аргументів для продовження санкцій та не спромігся пояснити німецькому та французькому лідерам, що економічно від повернення путінських терористів до ПАРЄ Європа незабаром програє. Про це свідчить і порушення неписаних правил не вести перемовини із Путіним без присутності українських представників, або без їх на то згоди.

То ж, Україна остаточно втратила будь-які дипломатичні позиції. Відтепер залишається лише сподіватися на зацікавлених фінансово європейців, яким взагалі начхати на наші проблеми, адже в них власних вистачає. Brexit, наприклад, в якому ті ж самі росіяни відіграли далеко не останню роль.

Тим часом в ПАРЄ вже неспокійно: Росія вимагає підтвердити її повноваження в ПАРЄ: делегація погрожує не прийти на вибори генсека