Росія повертається в ПАРЄ: що далі й чому не варто сприймати це як трагедію

Росія після 5 років позбавлення права голосу в ПАРЄ знову відкрила шлях до організації. При цьому у Москві протягом всього періоду старанно ігнорували вимоги, висунуті асамблеєю для повернення. Чому ж було прийнято таке рішення, що обурило нашу делегацію та як це вплине на Україну – у матеріалі 24 каналу.

Що сталося?

У ніч на 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка забезпечує повернення Росії в організацію без виконання міжнародних зобов'язань. 118 євродепутатів її підтримали, проти висловилися – 62, ще 10 утрималися.

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Перед цим депутати відхилили пропозицію України внести понад 200 правок до резолюції.



Українська делегація вирішила призупинити роботу у ПАРЄ, також українці покинули залу засідань через небажання перебувати там разом із росіянами.

Які права членів російської делегації поки що може обмежити ПАРЄ:

- висувати проекти резолюцій;

- скеровувати депутатські запити;

- брати участь в моніторингових місіях;

- бути призначеними доповідачами та спостерігачами за виборами;

- представляти ПАРЄ і РЄ в інших організаціях.

Що це означає для України?

Це рішення – неприємне для нас, передусім у моральному плані. Однак кардинально це нічого не змінить.

Так, дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара у коментарі 24 каналу пояснив, що українці певною мірою перебільшували значення цієї організації і саме тому зараз суспільство є "наелектризованим". Однак це зовсім не означає програш у війні, війна продовжується.

Резолюції ПАРЄ не зупинили і не могли зупинити війну, припинити порушення Росією прав людини на окупованих територіях – у Криму та на Донбасі. Звісно, після років, коли ця організація приймала доволі гострі і антиросійські резолюції, неприємно, що Росія повернулася, не виконавши вимог, на підставі яких її було позбавлено права голосу й участі в керівних органах,

– зазначив Хара.

За словами експерта, зараз 118 депутатів показали, що права людини є просто ширмою і вони готові її відкинути, якщо є якісь інші інтереси. Сама ж Росія однозначно не буде більше слухняною щодо рішень цієї організації після того, як її повернули. Вони будуть просто нахабніти.

Я думаю, що це гарна річ для українців – позбутися ілюзій, що якщо ми такі хороші, а Росія погана і діє протизаконно, то автоматично весь світ має бути на нашому боці. Ні, є різні інтереси та різні ідеології. І, безумовно, ніхто не скасовував російські гроші, які теж зіграли певну роль у цьому всьому. Тобто російська дипломатія працювала доволі активно, офіційно і неофіційно. І маємо результат,

– додав він.

Директор Інституту світової політики Євген Магда зазначив 24 каналу, що таке рішення ПАРЄ показало одне: люди, які нам говорили про цінності, ці ж цінності підміняють поняттям "ціна".

З іншого боку, за його словами, ми не можемо ігнорувати той факт, що Росія боролася за своє повернення в ПАРЄ протягом тривалого часу. І це для РФ може стати початком такого накату по інших напрямках міжнародного життя, які будуть стосуватися повернення Росії іміджу передбачуваного партнера.

Що кажуть у Росії?

Тут абсолютно готові до повернення – делегація уже подала заявку на підтвердження своїх повноважень і прибула до Страсбурга, аби взяти участь у сесії. Також члени російської делегації уже встигли поставити ультиматум: вони покинуть сесію ПАРЄ, якщо до них застосують будь-які санкції.

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У Кремлі заявили, що Асамблея без них "працювати не може" та сказали про готовність "роз’яснювати ситуацію з окупованим Кримом, домагаючись того моменту, коли позиція наших візаві зміниться". Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "пов’язані з Кримом питання не підлягають обговоренню з жодною з країн".

Чи виправдана можлива зупинка роботи української делегації у ПАРЄ?

Абсолютно ні. Росія, якщо остаточно повернеться до Асамблеї, від своєї риторики не відступить. Україна при цьому просто не матиме можливості відповісти.

Так, Олександр Хара зазначив, що вихід з організації був би інфантильним кроком. Грюкнути дверима і сказати, що ця організація втратила моральний авторитет і ми не бачимо можливості там далі перебувати – абсолютно неправильно. Оскільки Росія все одно продовжить працювати проти нас, а голосу України там не буде.

Я не вважаю за потрібне виходити з цієї організації, хоча моральний авторитет її підірваний. Що тоді робити? Дуже просто – працювати там далі, використовувати ПАРЄ як майданчик для протидії Росії на дипломатичному рівні і розуміти, що так буває,

– пояснив він.

Варто зазначити, що українська делегація разом із представниками Грузії та Британії одразу оскаржила рішення ПАРЄ щодо повернення Росії. Тобто представники РФ будуть присутні у залі, однак голосувати не зможуть.

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Українці покинули залу Асамблеї та на камери сказали росіянам, що вони – вбивці. Пізніше наша делегація заявила, що щонайменше до 27 червня призупиняє участь у роботі ПАРЄ – цього дня там відбудуться слухання щодо повноважень РФ.

Зокрема, представник української делегації в Асамблеї Борислав Береза розповів, що Україна робила все можливе і неможливе, "але ворота пекла прочинилися і рашистські демони рванули до ПАРЄ". Береза наголосив, що йому "нічого робити у залі з нечистю, в якої руки у крові".

Загалом українська делегація:

- вирішила призупинити участь в роботі сесії ПАРЄ, крім питань позбавлення повноважень російської делегації;

- звернулася до Верховної Ради України щодо термінового розгляду питання зупинення участі України в роботі ПАРЄ;

- звернулася до президента і МЗС щодо визначення подальшої участі України в органах Ради Європи.

Євген Магда сказав, що небажання української делегації перебувати за одним столом з представниками країни-агресора можна зрозуміти. Однак воно є не зовсім виправданим.

Це рішення мало б більший резонанс у тому випадку, якби українська делегація зробила цей демарш разом з іншими делегаціями. Скажімо, з грузинською, яка нас підтримала досить потужно, чи з делегаціями балтійських країн. А так Росія фактично "поставила виделку", як кажуть у шахах. Вона одночасно підриває авторитет ПАРЄ і підштовхує Україну до виходу з Асамблеї. Або принаймні від участі в сесіях,

– зазначив експерт.

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Чи можуть у ПАРЄ скасувати рішення щодо повернення РФ?

Це – малоймовірно, навіть не дивлячись на оскарження з боку України та кількох інших держав.

Ви ж бачите, яка кількість депутатів проголосувала за повернення РФ. І вони ідеологічно вмотивовані. Дехто – ще й фінансово. Те, що вони зараз отямляться і приймуть протилежне рішення – малоймовірно,

– пояснив Олександр Хара.

Що має статися, щоб Росію виключили з Асамблеї знову?

Найбільш реалістичний варіант – зміна складу ПАРЄ. Оскільки, як ми бачимо, більшість теперішніх євродепутатів зацікавлені у присутності РФ в Асамблеї, навіть незважаючи на відверте порушення вимог країною.

Має змінитися політична конфігурація. Інакше це – фактично неможливо. Якби там (у ПАРЄ, – 24 канал) було більше консерваторів, то, безумовно, такого б не відбулося, це по-перше. По-друге, треба ж дивитися на підходи країн: наскільки вони залежні чи незалежні (від Кремля, – 24),

– зазначив Олександр Хара.

Євген Магда підтверджує цю думку, додаючи, що РФ тепер виключать хіба що у разі відкритого вчинення важкого злочину:

"Таке враження, що для того, щоб російську делегацію виключили, треба, щоб безпосередньо парламентарі лінчували когось із депутатів ПАРЄ просто в Страсбурзі. Тобто це має бути абсолютно показовий і стовідсотковий кримінальний злочин. Тоді на щось можна розраховувати. А так – Росія добилася того, що її повернули з індульгенції і це дуже насправді прикро".

Чому Росію позбавили права голосу в ПАРЄ?Це сталося у 2014 році через агресію РФ проти України: анексію Криму, окупацію Донбасу та порушення прав людини, зокрема на цих територіях.



ПАРЄ визнала, що за окупацією Донбасу стоїть Росія, та змінила формулювання резолюції, де констатувала "фактичне управління" цими територіями з боку РФ. Крім того, Асамблея схвалила резолюцію щодо українських політв’язнів. У ній засуджуються тортури, йдеться про неналежні умови утримання українських політв'язнів у Росії та містяться вимоги щодо їхнього звільнення.



Російські представники весь цей час чинили тиск на ПАРЄ, намагаючись домогтися скасування санкцій. З кінця червня 2017 року Москва призупинила сплату внесків до Ради Європи, заявивши, що не буде робити цього до відновлення повноважень делегації.