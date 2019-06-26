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      ПАРЄ розгляне оскарження повноважень Росії

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      ПАРЄ розгляне оскарження повноважень РФ
      ПАРЄ розгляне оскарження повноважень РФ / facebook.com/petroporoshenko

      ПАРЄ ухвалила рішення, яке дозволяє повернутись делегації РФ до Асамблеї після 5 років санкцій. 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи розгляне оскарження повноважень російської делегації.

      ПАРЄ має ухвалити рішення за оскарженнями вдень 26 червня. Варто наголосити, що саму резолюцію ПАРЄ оскаржити неможливо.

      Коротко про головне: Росії дозволили повернутись до ПАРЄ: що потрібно знати

      Напередодні група депутатів оскаржила повноваження російської делегації одразу за двома процедурами. За пропозиції грузинської делегатки Ніно Гогадзе відублося оскарження депутатів за змістовними підставами. Депутатку підтримали близько півсотні колег. Оскарження означають, що представники Росії будуть присутні у залі, однак голосувати не зможуть.

      Окрім того, голова української делегації Володимир Ар’єв окремо оскаржив повноваження росіян на процедурних підставах. Він обґрунтував свою позицію на тому, що у складі російської делегації є депутати, які обрані по багатомандатному округу, включаючи голоси мешканців українського Криму. Тож обрання цих людей до Держдуми є сумнівним.

      Чи можуть Росію повторно виключити з ПАРЄ – читайте тут.

      Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались. Хто як голосував – читайте за посиланням. Декілька депутатів спробували виправдатися за свої голоси.

      Важливо: У Росії збираються запросити кримських "депутатів" у ПАРЄ

      Як Росію повернули у ПАРЄ і що каже Україна?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески.

      П'ять років українська делегація робила все можливе, аби не допустити повернення Росії- агресора у ПАРЄ. Проте в ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.

      Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ та зауважив, що минулого тижня особисто обговорював це питання з президентом Франції та канцлеркою Німеччини. Однак європейські партнери "нас не почули та вчинили інакше".

      Тим часом, Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не буде миритися із жодними обмеженнями.

      парє росія україна європа голосування країни
      Хто повернув Росію у ПАРЄ: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Новини Росії Україна – Росія Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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