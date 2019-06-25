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      Декілька депутатів ПАРЄ спробували виправдатися за свій голос за повернення Росії

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      Декілька депутатів ПАРЄ спробували виправдатися за свій голос за повернення Росії
      Декілька депутатів ПАРЄ спробували виправдатися за свій голос за повернення Росії / ukr.segodnya.ua

      Міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе заявив, що проголосувати за повернення російської делегації до ПАРЄ було нелегко. У свою чергу польський делегат до ПАРЄ, член ліберальної партії "Сучасна" Кшиштоф Мєшковський, назвав свій голос "технічною помилкою".

      Андрій Нестасе зазначив, що "ПАРЄ може позитивно вплинути на всі держави" у ході голосування, пише Deschide.md.

      Пояснюємо: Що таке ПАРЄ та до того тут Росія та Україна

      Міністр внутрішніх справ Молдови зазначив, що депутати до останнього не знали, як голосувати.

      Я вирішив не голосувати за або проти тієї чи іншої країни. Я вирішив проголосувати за те, щоб ПАРЄ могла позитивно впливати на всі держави, зокрема на Російську Федерацію,
      – пояснив свою позицію Нестасе.

      Політик запевнив, що це голосування не скасовує позиції країн щодо чутливих питань, як, наприклад, Крим.

      Як політики реагують на рішення ПАРЄ – читайте за посиланням.

      Польський делегат Кшиштоф Мєшковський, який єдиний з 10-ти польських депутатів проголосував за повернення Росії до ПАРЄ, назвав це "технічною помилкою".

      Я голосував близько 10-ти поправок разом з польською делегацією й українськими депутатами. Сьогодні на засіданні по обіді я зроблю заяву, яка виправить цю помилку,
      – сказав депутат ПАРЄ.

      Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались. Хто як голосував – читайте за посиланням.

      Українська делегація уже покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Тим часом, Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не буде миритися із жодними обмеженнями.

      Важливо: Що для України означає вихід з ПАРЄ: думка міжнародника

      Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.

      Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу. На такі радикальні кроки наша країна може наважитись, адже якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.

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      Теги: Новини політики Новини України ПАРЄ Молдова Новини Польщі Україна – Росія Євросоюз
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