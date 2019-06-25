"Ворота пекла прочинились": як українські політики реагують на повернення Росії до ПАРЄ

ПАРЄ ухвалила вигідну Москві резолюцію – і це означає повернення російської делегації. Поступки Асамблеї Росії не стали несподіванкою, якщо зважати на тотальний грошовий шантаж і тиск, які вона здійснювала там останнім часом. І хоч наслідки можуть бути дуже негативними, українські політики наголошують – здаватися не слід.

У залі засідань ПАРЄ атмосфера була напруженою – ухваленню проросійської резолюції передувало ігнорування понад 200 правок від української делегації. Зркштою, "за" повернення Росії проголосували 118 депутатів, 62 були "проти", ще 10 – утримались.

Важливо: Які країни проголосували "за" повернення Росії в ПАРЄ

Процес активно коментували члени української делегації. Зокрема, віце-спікер Верховної Ради та член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко пояснила: у ПАРЄ продали принципи заради внеску Росії.

"Тепер ці 118 європейських політиків несуть відповідальність за вбивства українців на Донбасі і в Криму, за знущання над політв'язнями", – сказала вона.

Представник української делегації в ПАРЄ та нардеп Борислав Береза наголосив, що Україна робила "все можливе і неможливе".

Але ворота пекла прочинилися і рашистські демони рванули до ПАРЄ. Уже сьогодні (25 червня – 24 канал) росіяни подадуть свої повноваження на затвердження Асамблеї. Ми їх оскаржимо. Але знаючи настрій Комітету міністрів Ради Європи та керівництва ПАРЄ, можна припустити, що росіяни відіб'ются,

– написав він на своїй сторінці у Facebook.

Водночас Береза наголосив, що йому "нічого робити у залі з нечистю, в якої руки у крові".

Як реагують ТОП-політики?

Наразі глава держави Володимир Зеленський не прокоментував ситуацію, однак представники української влади реагують бурхливо. Так, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголошує, що повернення російської делегації до ПАРЄ – це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права.

Десятки тисяч смертей і сотні тисяч поламаних життів на Донбасі, незаконна анексія Криму – це не можна забути задля тимчасових домовленостей. Компромісу бути не може,

– написав він на своїй сторінці у Facebook.

Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що асамблея відкрила скриньку Пандори заради і "заради грошового внеску Росії повернула право голосу делегації з Мордору".

"Тепер, як і в РБООН, на сесіях ПАРЄ, зможе звучати брехня і маніпуляція російських пропагандистів, дедалі глибше роз'їдаючи критичне мислення і здоровий глузд, глибше руйнуючи засади демократії і прав людини", – написала віце-прем’єр-міністрка України.

Водночас вона наголосила, що ухвалення вигідної для Росії резолюції – не привід здаватись та зупиняти боротьбу.

П’ятий президент України Петро Порошенко події у ПАРЄ назвав потужним викликом для України. За його словами, це перший серйозний дипломатичний удар, який Україна отримала за 5 років.

Раніше ми таких ударів не пропускали. Але тепер удар нанесено не тільки по Україні, а по фундаментальних європейських цінностях, коли між цінностями і ціною була вибрана ціна,

– заявив він.

Водночас Порошенко пообіцяв "задіяти усі свої зовнішньополітичні зв‘язки, аби вірус всепрощення Росії за анексію Криму та окупацію Донбасу не розповсюдився далі".

Українська делегація може піти із ПАРЄ

Слово України: У МЗС категорично відреагували на повернення Росії у ПАРЄ

Таку думку неодноразово висловлювали і члени української делегації. і глава МЗС України Павло Клімкін. Тепер же виконувачка обов'язків голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова знову сказала. що "делегація не бачить себе в одному залі з росіянами".

Ми просто припинимо участь України в літній сесії... І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно,

– сказала вона.

Українські депутати також заявили, що будуть оскаржувати повноваження РФ, щойно вона подасть свій список. Якщо це відбудеться, то розгляд даного питання призначать на середу, 26 червня. .

Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародний європейський консультаційний орган, що складається з парламентарів усіх держав-членів. Серед важливих повноважень Асамблеї – вибори Генерального секретаря РЄ та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, ухвалення висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.



Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу. На такі радикальні кроки наша країна може наважитись, адже якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.