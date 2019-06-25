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      У МЗС категорично відреагували на повернення Росії у ПАРЄ

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      З'явилася реакція МЗС України на повернення Росії в ПАРЄ
      З'явилася реакція МЗС України на повернення Росії в ПАРЄ / Council of Europe

      Схвалена ПАРЄ резолюція на користь Росії є неприпустимою поступкою для Кремля. Російський тиск і шантаж переміг цінності Ради Європи, таким чином Асамблея значно послабила свою роль у європейській політиці.

      У суттєвому послабленні санкційного механізму ПАРЄ задіяні низка країн, керівництво яких має подвійні стандарти, йде мова у офіційному коментарі відомства.

      Які можуть бути наслідки: Українська делегація може призупинити своє членство в асамблеї

      Так, їхнє керівництво, з одного боку, наголошує на необхідності припинення російської агресії проти України. Однак з іншого – заохочує агресора, йдучи йому на поступки.

      Суттєве послаблення санкційного механізму ПАРЄ, передбачене ухваленою резолюцією, відбулося на тлі відсутності жодних конструктивних кроків з боку Російської Федерації, кричущого невиконання цією країною взятих на себе зобов’язань, а також резолюцій ПАРЄ, схвалених у відповідь на російську агресію,
      – наголосили у відомстві.

      У міністерстві вважають цю резолюцію свідченням відходу від задекларованих стандартів, принципів та цінностей Ради Європи. Таким чином Асамблея значно послабила свою здатність ефективно захищати верховенство права, права людини та демократію в усіх державах-членах Ради Європи.

      Як і хто у ПАРЄ голосував за повернення Росії?"За" свої голоси віддали 118 євродепутатів, 62 проголосували проти, ще 10 – утрималися. Перед цим ПАРЄ відхилила понад 200 українських поправок до цієї резолюції. У повному складі Росію підтримали делегації Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії, Туреччини та Азербайжану. Частково підтримали Швейцарія, Німеччина, Молдова, Чехія, Вірменія та Нідерланди.

      Повним складом "проти" голосували Україна та Грузія. Від Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великобританії та Швеції свої голоси «проти» віддала переважна більшість делегатів.

      "Прикро констатувати сьогодні, коли Рада Європи відзначає свою 70-ту річницю, що її Парламентська Асамблея втратила свій авторитет, і Організація більше не може відігравати роль, якою її наділили батьки-засновники", – додали у МЗС.

      У відомстві наголосили, що моральна перемога залишається за тими країнами, які не підтримали руйнівні рішення в Раді Європи.

      Це були саме ті країни, які у своїй нещодавній історії або були окуповані СРСР, або сьогодні потерпають від російської окупаційної влади, яка продовжує здійснювати агресію і вбивати їхніх громадян. І саме вони достойні вважатися справжніми захисниками цінностей тієї Європи, до якої належить Україна,
      – пояснили там. 

      Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.

      Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу. На такі радикальні кроки наша країна може наважитись, адже якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.

      blog_ava
      ПАРЄ прийняла рішення, яке дозволяє Росії повернутися до зали асамблеї
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія ПАРЄ МЗС України
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