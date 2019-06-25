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      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
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      Не можемо сидіти в заліз вбивцями, – українська делегація покинула ПАРЄ

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      Українська делегація тимчасово покинула ПАРЄ
      Українська делегація тимчасово покинула ПАРЄ / Фейсбук Ірини Геращенко

      Делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи не буде присутньою у залі засідань до 26 червня. Саме тоді відбудуться слухання у справі повернення Росії.

      Українська делегація покинула залу засідань, на камеру сказавши росіянам, що вони вбивці, про це повідомила віце-спікер Верховної Ради та член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
       

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      Теги: Новини України Новини політики
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