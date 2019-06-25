Не можемо сидіти в заліз вбивцями, – українська делегація покинула ПАРЄ
Делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи не буде присутньою у залі засідань до 26 червня. Саме тоді відбудуться слухання у справі повернення Росії.
Українська делегація покинула залу засідань, на камеру сказавши росіянам, що вони вбивці, про це повідомила віце-спікер Верховної Ради та член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
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