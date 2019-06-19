Росія готова повернутися до ПАРЄ

Російська Федерація має намір повернутися до роботи у Парламентській асамблеї Ради Європи на літній сесії. Однак є умова – ухвалення резолюції, яка "вбиває" санкційний механізм.

Рада російської Думи уже затвердила склад думської частини делегації Федеральних зборів в ПАРЄ, пише ТАСС.

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До делегації увійшли 22 людини: 14 депутатів "Єдиної Росії", по 3 депутати від ЛДПР і КПРФ, 2 – від "Справедливої Росії". Загалом російську делегацію складають 36 депутатів – решту ще має затвердити Рада Федерації.

Голова комітету нижньої палати з міжнародних справ Леонід Слуцький сказав, що заявку на підтвердження повноважень російської делегації буде подано лише за умови позитивного голосування за резолюцію, яка обмежує санкційний механізм у ПАРЄ. Відповідний документ розглянуть 24 червня.

Що може змінити резолюція? У разі ухвалення буде введена заборона на обмеження права слова, голосу і представництва національних делегацій в асамблеї. У такому випадку, як заявив Слуцький, російські депутати і сенатори приїдуть до Страсбурга і 25 червня увійдуть в зал засідань Палацу Ради Європи.

Перший віцеспікер нижньої палати парламенту Іван Мельников заявив, що заявку щодо участі у ПАРЄ подаватимуть лише після зміни регламенту.

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Як Росія може повернутися в ПАРЄ і як реагує Україна?Росія та її прихильники у Європі неодноразово намагалося повернути її до складу ПАРЄ, проте ці спроби вчасно блокували. Утім, у травні 2019 регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.



Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня 2019 року. Позиція ж українських дипломатів незмінна: повернення російської делегації до ПАРЄ безпідставне, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації.



Якщо Росію все ж повернуть до ПАРЄ, то Україна перегляне своє ставлення до цієї організації. Бо, якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.