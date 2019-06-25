Тепер вони відповідають за вбивства українців, – емоційна реакція Геращенко на рішення ПАРЄ

Ті 118 політиків, які голосували за повернення Росії в ПАРЄ, тепер несуть відповідальність за злочини Росію в окупованому Криму, на Донбасі та знущання над політв'язнями.

Голосування в Парламентській асамблеї Ради Європи за повернення російської делегації були очікуваними, так його результати перший віце-спікер Верховної Ради та член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко.

Важливо: Які країни проголосували "за" повернення Росії в ПАРЄ

Резолюцію про зміну санкційного механізму та повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу підтримали 118 євродепутатів. Ще 62 проголосували проти, 10 утрималися.

Геращенко наголосила, що для цих 118 депутатів гроші для них виявилися набагато важливіші, ніж принципи.

Тепер ці 118 європейських політиків несуть відповідальність за вбивства українців на Донбасі і в Криму, за знущання над політв'язнями,

– сказала вона.

Представниця делегації України також зазначила, що цю резолюцію Рада Європи прийняла у «символічну» дату – 25 червня. Саме у цей день Росія повинна була обов'язково звільнити наших моряків на вимогу Трибуналу.

Крім цього, Геращенко подякувала тим 62 політикам, які проголосували "проти цієї ганьби". За її словами – це "вся українська делегація, наші колеги з Британії, Грузії, країн Балтії".

"Це той день, коли соромно перебувати в Стратсбурзі і в цій делегації. Сьогодні ті, хто проголосували за цю резолюцію, перекреслили цей інститут в 70-річчя створення Ради Європи", – додала Геращенко.

Україна може піти із ПАРЄ

Тепер українська делегація може призупинити свою участь в цій організації, про це сказала виконувачка обов'язків голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова.

Ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії... І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно,

– сказала вона.

Окрім того, українська делегація протестуватиме під час процедури повернення повноважень членів російської делегації у вівторок. Якщо росіяни залишаться в залі, українці покинуть його.

Які будуть наслідки: Що змінить повернення РФ до ПАРЄ

Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.



Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу. На такі радикальні кроки наша країна може наважитись, адже якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.