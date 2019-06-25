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      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації РФ, під будівлею протести

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      У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації РФ
      У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації РФ / Shutterstock

      Російська делегація зможе працювати в залі, як і всі інші. Однак не зможе голосувати за питання, пов'язані з її повноваженнями. Водночас до будівлі Асамблеї сходяться люди, аби завадити поверненню туди Росії.

      За правилами ПАРЄ, тепер повноваження можуть знову підтвердити протягом 24 годин, повідомляє "Інтерфакс".

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      Аби оскаржити це рішення, потрібні були голоси 30 членів асамблеї з п'яти країн. Делегація російських парламентаріїв у вівторок, 25 червня, вже прибула до Страсбурга, щоб взяти участь в сесії ПАРЄ. Її очолює віце-спікер Думи Петро Толстой.

      Розгляд підтвердження повноважень делегацій починається саме 25 червня.

      Що це означає?

      Лише після того, як будуть підтверджені права делегації Росії, обговорювати питання про сплату внеску до Ради Європи. Його РФ досі не платить. У Москві все пояснюють тим, що делегація не брала участі в роботі Асамблеї.

      Під ПАРЄ протести 

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      Біля будівлі ПАРЄ в Страсбурзі зібралося кілька десятків людей, які виступають проти повернення Росії в Асамблею. Протестувальники тримають український та російський прапори, а також плакати із засудженням дій Росії щодо України та Грузії. 


      Протести під будівлею ПАРЄ 


      Активісти принесли з собою українську та грузинську символіку і плакати

      Протестувальники стоять на проспекті Європи, напроти будівлі ПАРЄ, і не заважають проходити гостям і співробітникам асамблеї в будівлю. Підтримали акцію також представники вірменської громади Страсбурга.

      Активісти звертаються до європейських політиків із закликом "зберегти Раду Європи", яка руйнується унаслідок безумовних поступок Росії.  Учасники акції також нагадують про українських політичних в'язнів і військовополонених.

      Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За увалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.

      Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.

      Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу. На такі радикальні кроки наша країна може наважитись, адже якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія ПАРЄ Санкції Протести
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