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      Чи можуть Росію повторно виключити з ПАРЄ: думка експерта

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      Чи можуть Росію повторно виключити з ПАРЄ
      Чи можуть Росію повторно виключити з ПАРЄ / фото з соцмереж

      Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи щодо повернення до її складу Росії оскаржити не можна. Проте повторне виключення країни-агресора є реальним.

      Найбільш ймовірний варіант, при якому це може трапитись, – зміна складу ПАРЄ. Про це в коментарі 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Дивіться також: Нас б'ють, ми б'ємо: Україна готує відповідь на повернення Росії у ПАРЄ

      Наразі та кількість депутатів, які проголосували за повернення Росії до ПАРЄ, свідчить: найближчим часом агресора повторно не виключать з організації. Ці євродепутати є ідеологічно, а дехто – й фінансово, вмотивовані.

      Найреалістичніший варіант, в якому Росію можуть ще раз виключити з ПАРЄ можливий лише при зміні її складу. Більшість теперішніх євродепутатів зацікавлені у присутності РФ в Асамблеї, навіть не зважаючи на відверте порушення країною вимог організації.

      Має змінитися політична конфігурація. Інакше це – фактично неможливо. Якби там (у ПАРЄ, – 24 канал) було більше консерваторів, то, безумовно, такого б не відбулося, це по-перше. По-друге, треба ж дивитися на підходи країн: наскільки вони залежні чи незалежні (від Кремля, – 24),
      – зазначив Олександр Хара.

      Як Росію повернули до ПАРЄ?

      Євродепутати проголосували за ухвалення резолюції, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. Трапилось це в ніч на 25 червня. За проголосували 118 депутатів, 62 – були проти, 10 – утримались. Хто як голосував – читайте за посиланням.

      Чому Росію довелось повертати у ПАРЄ?

      Бо у 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в ПАРЄ через агресію проти України та анексію Криму.

      У відповідь Російська Федерація припинила свою участь у роботі міжнародної організації й увесь цей час не платила внески. Цілих 5 років у ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але марно. Та тепер їм це вдалося.

      Українська делегація через це призупиняє свою діяльність в організації.

      Хто проголосував за повернення Росії до ПАРЄ країни делегація
      Які країни проголосували за повернення Росії до ПАРЄ: інфографіка 24 каналу

      Важливо: МЗС відкликає посла України при Раді Європи: що відомо

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики ПАРЄ
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