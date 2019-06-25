Нас б'ють, ми б'ємо: Україна готує відповідь на повернення Росії у ПАРЄ

Україна має відповісти на рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення російської делегації до ПАРЄ комплексом конкретних дій, які будуть підготовлені не поспіхом, а зважено.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба зауважив, що Україна має бути сильною, зберігати здоровий глузд і реагувати на кожен удар, який їй завдають міжнародні колеги.

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Головне – майбутнє. Моя особиста позиція така – ми маємо відповісти не лише словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспіхом, а зважено і цинічно,

– наголосив Кулеба.

Дипломат нагадав, що міністр закордонних справ Павло Клімкін відкликав його з Ради Європи на консультації до Києва. Там Кулеба планує займатися "фіналізацією плану подальших дій".

За словами Кулеби, виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в РЄ є безпрецедентним.

"Таке ми робимо вперше з 1995 року, коли вступили до організації. І це чіткий сигнал. Не можу достеменно сказати, що зрештою буде, але напевно знаю, що три ключові правила залишаються незмінними: спираємося на реальність; нас б'ють – ми б'ємо; граємо до кінця", – заявив Кулеба.

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Окрім того, постпред пригадав різні історії з ПАРЄ, які пов'язані з поверненням туди російської делегації. Зокрема, він розповів, як інші дипломати радили Україні змиритися з ситуацією та наводили "аргумент про 140 мільйонів росіян, заради яких треба повернути російську делегацію до ПАРЄ".

Кулеба також додав, що президент Володимир Зеленський під час зустрічей з главами Франції та Німеччини переконував їх запобігти поверненню росіян до ПАРЄ, але Париж та Берлін вже прийняли відповідне рішення і "дали команди" своїм представникам.

Як Росію повернули у ПАРЄ і що каже Україна?

П'ять років українська делегація робила все можливе, аби не допустити повернення Росії- агресора у ПАРЄ. Проте в ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.

Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Тим часом, Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не буде миритися із жодними обмеженнями.

Президент України Володимир Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ та зауважив, що минулого тижня особисто обговорював це питання з президентом Франції та канцлеркою Німеччини. Однак європейські партнери "нас не почули та вчинили інакше".



Які країни голосували "за" або "проти" повернення Росії у ПАРЄ

Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.



Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу. На такі радикальні кроки наша країна може наважитись, адже якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.