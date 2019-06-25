МЗС відкликає посла України при Раді Європи: що відомо

Міністерство закордонних справ України відкликає свого посла при Раді Європи для консультацій. Там вважають: призупинення участі української делегації в ПАРЄ – цілком логічний крок, а з відкликаним дипломатом слід буде узгодити подальшу стратегію і тактику України при організації.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.

Водночас, він зазначає, що Україна не назавжди покидає ПАРЄ, бо не хоче "віддавати Раду Європи на поталу Росії та її друзям".

Важливо: Українська делегація призупиняє участь у роботі ПАРЄ

"Наш юридичний і людський обов’язок брати участь у механізмах захисту прав людини в Раді Європи. Хоч арсенал цих механізмів далеко не ідеальний, але важливий. У всьому іншому Рада Європи втратила нашу довіру, і відновити її буде надзвичайно складно", – наголосив Клімкін.

Саме тому МЗС наразі відклика українського посла при Раді Європи.

Ми відкликаємо посла для консультацій. Стратегія зрозуміла, тактика теж, але доточимо разом,

– наголосив глава українського МЗС.

Також Клімкін припустив, що рішення про повернення російської делегації до ПАРЄ було прийняте ще до президентських виборів в Україні.

"Річ не у розподілі відповідальності, яку я, до речі, з себе також не знімаю. Це все не про Порошенка, Зеленського, чи когось іншого. Це – наша спільна проблема. Добре було б це спільно усвідомити", – зазначив глава МЗС.

Він також назвав моветоном поведінку Франції у ПАРЄ, а всіх євродепутатів, які голосували за повернення Росії, йому шкода.

Особливо прикро, що все це сталося за французького головування в РЄ. Бути країною-засновником Нормандського формату і розгортати червону доріжку перед російськими депутатами без виконання РФ жодних з висунутих умов – це, вибачте за мою французьку, повний mauvais ton. Суто по-людськи мені Раду Європи шкода. Компроміси з совістю ніколи нічим добрим не закінчуються,

– додав Клімкін.

Що трапилось у ПАРЄ?

Туди більшістю голосів євродепутати повернули російську делегацію. Трапилось це в ніч на 25 червня. За ухвалення резолюції, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу, проголосували 118 депутатів, 62 – були проти, 10 – утримались. Хто як голосував – читайте за посиланням.

Чому Росію довелось повертати у ПАРЄ?

Бо у 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в ПАРЄ через агресію проти України й анексію Криму.

У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й увесь цей час не платила внески. Цілих 5 років у ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але марно. Врешті їм це вдалося.

Українська делегація через це призупиняє свою діяльність в організації.



Країни, які голосували за повернення Росії до ПАРЄ: інфографіка