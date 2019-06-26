У Росії збираються запросити кримських "депутатів" у ПАРЄ

ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації до роботи асамблеї. У Росії уже заявили про намір запросити кримських "депутатів" приєднатися до делегації.

Віце-спікер Державної думи Російської Федерації Петро Толстой зазначив, що "депутати" анексованого Криму можуть представити свою точку зору щодо всіх подій, пише RFI.

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"Якщо питання Криму буде дискутуватися на ПАРЄ, звичайно, і "депутати", обрані від Криму, і сенатори можуть стати членами делегації та представити точку зору кримчан на те, що відбувається", – сказав російський політик.

Загалом у Кремлі зраділи прийняттю проросійської резолюції ПАРЄ, яка дозволяє їхній делегації повернутися. Там заявили, що Парламенська асамблея без них "працювати не може" та озвучили готовність "роз’яснювати ситуацію" з окупованим Кримом.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію , яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались. Хто як голосував – читайте за посиланням. Декілька депутатів спробували виправдатися за свої голоси.

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Як Росію повернули у ПАРЄ і що каже Україна?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески.



П'ять років українська делегація робила все можливе, аби не допустити повернення Росії- агресора у ПАРЄ. Проте в ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ та зауважив, що минулого тижня особисто обговорював це питання з президентом Франції та канцлеркою Німеччини. Однак європейські партнери "нас не почули та вчинили інакше".



Тим часом, Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не буде миритися із жодними обмеженнями.



Хто повернув Росію в ПАРЄ: інфографіка 24 каналу