У Путіна прокоментували повернення до ПАРЄ і нагадали про Крим

У Кремлі зраділи прийняттю проросійської резолюції ПАРЄ, яка дозволяє їхній делегації повернутися. Там заявили, що Парламенська асамблея без них "працювати не може" та озвучили готовність "роз’яснювати ситуацію" з окупованим Кримом.

Парламентська асамблея Ради Європи "не може повноцінно працювати" без російської делегації, у цьому переконаний прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Заява президента: Зеленський прокоментував рішення ПАРЄ про повернення Росії

Тому рішення ПАРЄ, яке представники більшості країн-членів прийняли під російським тиском, він називає "перемогою здорового глузду".

Що стосується повернення нашої делегації в ПАРЄ, ухвалення відповідної резолюції та спрямування наших парламентарів, – це дуже позитивне явище, можна ставитися лише позитивно,

– сказав Пєсков.

Водночас прес-секретар Путіна стверджує, що у Кремлі "сповнені терпіння та рішучості" щодо окупованого українського Криму.

"Навряд чи можна говорити про те, що це є зміною домінуючого погляду. Але в даному випадку ми сповнені терпіння й рішучості послідовно роз'яснювати ситуацію з Кримом, домагаючись того моменту, коли позиція наших візаві зміниться", – заявив він.

Пєсков також вважає, що у європейських представників "з'являються різні погляди щодо цього". Представник Путіна заявив, що "пов’язані з Кримом питання не підлягають обговоренню з жодною з країн".

Резолюцію про зміну санкційного механізму та повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу підтримали 118 євродепутатів. Ще 62 проголосували проти, 10 утрималися. Перед тим депутати проігнорували понад 200 правок від української делегації.

Хто голосував за повернення Росії?

Резолюцію підтримали повністю або більшістю:

Франція (за – усі 16 делегатів);

Іспанія (5 за);

Італія (12 за, 1 утримався);

Норвегія (5 за);

Австрія (5 за);

Словаччина (3 за, 1 проти);

Португалія (3 за, 1 проти);

Сербія (5 за);

Туреччина (10 за);

Азербайжан (6 за).

Частково резолюцію про повернення РФ до ПАРЄ підтримали:

Швейцарія (4 за, 1 проти);

Німеччина (11 за, 2 проти);

Молдова (2 за, 1 проти);

Чехія (2 за, 1 проти, 1 утримався);

Вірменія (3 за, 1 проти);

Нідерланди (5 за, 2 проти).

Повним складом "проти" голосували:

Україна (10 проти);

Грузія (5 проти).

​Переважна більшість делегатів віддали свої голоси проти резолюції від:

Польщі (9 проти, 1 за);

Литви (4 проти);

Латвії (3 проти);

Естонії (3 проти);

Великобританії (8 проти, 2 за, 3 утрималися);

Швеції (4 проти, 1 за).

Часу не гають: Росія вже погрожує ПАРЄ і ставить ультиматуми

Що робитиме Україна?Українська делегація у ПАРЄ звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Окрім того, звернулась вона також і до президента і МЗС, аби визначити подальшу участь України в органах Ради Європи.



Українська делегація разом із представниками інших країн оскаржила повноваження Росії та заблокувала автоматичне призначення Леоніда Слуцького на посаду віце-прем’єра Асамблеї. На цих слуханнях у справі повноважень Росії українці будуть присутні – вони відбудуться 27 червня. До цього у залу засідань делегація України не повернеться.