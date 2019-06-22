Медведчук захоплює українські медіа: як реагують у Зеленського

Про купівлю телеканалу ZIK наближеною людиною до Віктора Медведчука Тарасом Козаком та про перший місяць президентства Володимира Зеленського в ефірі ток-шоу "Політична анатомія" спілкувалися ведуча телеканалу ZIK Тетяна Даниленко, головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва-Борови, кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Данило Гетманцев та інші.

Навіщо колишніх журналістів ZIK покликали до Зеленського

У Адміністрації Президента відбулась зустріч з журналістами ZIK, які звільнились після того, як телеканал придбала наближена людина до Віктора Медведчука Тарас Козак. Журналістка та колишня ведуча телеканалу ZIK Тетяна Даниленко в ефірі 24 каналу сказала, що сотні журналістів, які опинились без роботи, не могли не привернути увагу Банкової.

Які канали перебувають під контролем Медведчука – читайте у матеріалі 24 каналу За її словами, ця зустріч відбулась для того, аби АП зрозуміла для себе, що відбувається та наскільки масштабна ця катастрофа. Я думаю, що кликали для того, аби зробити заголовок – "Зеленський допоміг звільненим журналістам",

– додала журналістка. Вона сказала, що з 420 людей, які працювали на ZIK, пішли безліч. Мова йде про сотні працівників з каналу, інформагенції та сайту.

Тетяна Даниленко "З мого відчуття, а я спілкувалася з багатьма представниками державних інституцій від СБУ до Адміністрації Президента, вони всі висловлюють дуже глибоку стурбованість, всі вони розводять руками й кажуть: "Ми дуже б хотіли допомогти, але ми не розуміємо чим". Наскільки я розумію, ні в кого нема розуміння, як у законодавчому полі це можна вирішити", – розповіла Даниленко. Журналістка пояснила, щодо цього питання нині є різні напрацювання та закони, які мають свої плюси і мінуси. Однак головний мінус в тому, що коли їх почнуть ухвалювати, то Парламентська асамблея Ради Європи або ОБСЄ будуть критикувати Україну за те, що це наступ на свободу слова. Що відомо про покупку ZIKу соратником Медведчука?14 червня стало відомо, що новим власником медіахолдингу ZIK став Тарас Козак – народний депутат і бізнес-партнер кума російського президента – Віктора Медведчука. До цього телеканалом володів львівський олігарх Петро Димінський, а потім – його родина. Після зміни власника ZIK, з телеканалу почали масово звільнятися журналісти .

Якими каналами володіють українські олігархи / інфографіки 24 каналу

Навіщо Медведчуку телеканал ZIK: думка журналістки

Кум російського президента Віктор Медведчук придбав телеканал ZIK, бо той користується великою популярністю на західній Україні. Таку думку висловила журналістка Севгіль Мусаєва-Боровик. За її словами, проросійські політики зараз мають доступ до людей з Івано-Франківщини, Львівщини та інших західних областей для просування своїх ідей.

Телеканал ZIK – це дуже важливе придбання для пана Медведчука. Через те, що цей телеканал користується великою популярністю та довірою саме у західних областях України,

– заявила журналістка.

Севгіль Мусаєва-Боровик Журналістка розповіла, що нині медіа, зокрема олігархічні, не є бізнесом, а є частиною політичної корупції в країні. Ми чудово розуміємо та пам'ятаємо, як розвивалася ситуація навколо "112-Україна" та NewsOne. Цікаво те, що Медведчук придбав ці канали та легітимізація пана Медведчука відбулася саме за часів влади Петра Порошенка,

– наголосила Мусаєва-Боровик. Вона також пригадала журналістські розслідування за останні п'ять років про зустрічі кума Путіна та Порошенка в Адміністрації Президента, де велись переговори щодо впливу на бізнес-процеси. "Звичайно те, що відбулося з тим, що Медведчук зараз володіє трьома телеканалами та має таку велику частку в інформаційному мовлені – це наслідок поступового зближення з ним та діями, які відбувалися в останні п'ять років", – додала гостя студії. Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

Чи стане Тимошенко прем'єр-міністром: у "Слузі народу" дали відповідь

Кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Данило Гетманцев розповів, що вони точно не планують об'єднуватися в коаліцію з партіями "Європейська Солідарність" та з "Опозиційною платформою "За життя". Про це він заявив в прямому ефірі ток-шоу "Політична анатомія" на 24 каналі.

У "Слузі народу" розповіли, з ким точно не утворять коаліції

Напередодні в партії "Слуга народу" заявили, що хочуть створити однопартійну більшість у парламенті. Втім, кандидати в нардепи не виключають можливості створення коаліції. Проте й мають певні застереження щодо того, з ким точно не об'єднуватимуться. Таку думку в ефірі висловив кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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Політик зазначив, що "Слуга народу" точно не утворить коаліцію з "Європейською Солідарністю"Петра Порошенка. "Ми вважаємо, що там є люди, які себе дискредитували. Проти них проголосував народ, тож ми не маємо морального права об'єднуватися з ними", – наголосив Гетманцев.

Ще однією політсилою, з якою в пропрезидентській партії не мають наміру утворювати більшість в парламенті, є "Опозиційна платформа – За життя". Це спричинено різницею ідеологічних позицій щодо певних питань, пояснив Гетманцев.

Мир шляхом капітуляції України неможливий. Ми робимо все, аби гаряча фаза війни завершилася. Та ми ніколи не робитимемо це ціною території чи життя людей, – запевнив кандидат у нардепи.

За його словами, з іншими політичними силами в партії "Слуга народу" говоритимуть про речі, навколо яких можна об'єднуватися.

Зазначимо, що 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

Чи може "Слуга народу" отримати парламентську більшість?Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", за партію "Слуга народу" готові віддати свій голос майже 50% українців. Також левова частка депутатів від цієї партії може пройти до парламенту за мажоритарними округами. А тому, сценарій з отриманням однопартійної більшості виглядає цілком правдоподібно.



Які партії мають шанси потрапити у парламент

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

Дивіться повне відео програми "Політична анатомія":