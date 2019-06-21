Тарифи, війна на Донбасі та вступ у НАТО: обіцянки партій, які проходять у Раду

Згідно з даними соцопитувань, до парламенту можуть потрапити – "Слуга народу", "Опозиційний платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос". Журналісти 24 каналу проаналізували передвиборчі програми п'яти політичних сил і розібрався, з чим вони пропонують жити українцям наступні п'ять років.

Три з п'яти потенційно прохідних партій одразу погодились на розмову з нами.

За якими критеріями обирати кандидатів у Раду – читайте у матеріалі 24 каналу

А от партія Петра Порошенка та партія колишніх регіоналів, які нині себе називають опозицією – знаходили причини уникати зустрічі. Тож, їхню позицію ми оцінювали за інформацією з власних джерел.

Зовнішня політика

Майже всі п'ять партій бачать майбутнє України в Євросоюзі та НАТО.

За словами кандидата в депутати зі списку "Батьківщини" Валентина Наливайченка, нині настав час впроваджувати в Збройних силах України та органах безпеки стандарти НАТО.

Ми гадаємо, що Україна має потенціал стати лідером у Східній Європі розвиваючись, проводячи реформи,

– заявив член партії "Голос" Павло Кухта.

Член партії "Слуга народу" Данило Гетманцев вважає, що наша євроінтеграція – це єдиний шлях України, який ми маємо сповідувати.

В партії Порошенка слово "європейська" взагалі винесли в назву – тепер вона не просто "солідарність" як колись, а "Європейська солідарність". Що має натякати на плани у зовнішній політиці.

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Білою, точніше біло-голубою, вороною на тлі решти у цьому питанні виступають так звані "опозиціонери". Вони не приховують своєї любові до Росії, у яку продовжують постійно їздити із візитами.



Що пропонують у питанні зовнішньої політики

Як закінчити війну

Всі п'ять партій виключають військовий варіант завершення війни. Усі пропонують виключно дипломатичний, або військово-дипломатичний спосіб повернення Донбасу та Криму. Більшість сподівається на підтримку західних партнерів.

Припинення вогню, стабілізація ситуації, а далі поступова якісна реінтеграція Донбасу,

– пояснив член партії "Голос".

У "Слузі народу" не бачать як альтернативу військовий варіант, вони думають, що це варіант перемовин.

Пропонують тиснути за агресора руками західних союзників і в "Батьківщині", і в "Європейській солідарності". Натомість, і тут "опозиціонери" відзначилися.

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"Опозиційний блок – За життя" вбачають розв'язати питання у діалозі з бойовиками та Російською Федерацією", – зазначив політолог Олексій Мінаков.



Як завершити війни на Донбасі

Мораторій на землю

Президентська "Слуга народу" та "Голос" Вакарчука виступають за те, щоб відкрити ринок землі.

"Європейська солідарність" також за відкритий ринок, хоча за п'ять років при владі команда Порошенка, маючи всі важелі, спромоглася лише подовжити мораторій на продаж землі.

Протилежну позицію в питанні землі займають "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя".

Це зараз буде товар лише для олігархів у цій країні,

– сказали у партії "Батьківщина".

"Землю категорично не можна продавати аж до народного повстання", – заявив член партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович.



Що робити з ринком землі

Тарифна політика

Щодо тарифів, то тут всі партії в одному таборі – підігрують настроям населення та виступають за зниження платежів.

"Більший видобуток, вище енергоефективність, тепліші будинки, повний стовідсотковий облік. Тоді тарифи будуть нижчими", – розповіли у "Голосі".

Соціальний пакет, який буде спрямований для перерозподілу коштів для найбідніших,

– сказав кандидат в депутати зі списку від "Батьківщини".

"Я разом з українським народом вимагаю зниження тарифів", – заявив голова "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Хоча, західні партнери навпаки, вимагають підняти тарифи як умову для нового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Тому подібні заяви та обіцянки є більш популістськими, а тарифи будуть рости, найімовірніше, і далі.



Які будуть тарифи на комунальні послуги

Податкова політика

Одностайно у політичних силах виступають за зниження податків. У "Батьківщині" взагалі пропонують перезавантажити систему повністю.

Створити нову на основі електронного уряду,

– зазначив члена партії "Батьківщина" Валентин Наливайченко.

"Слуга народу" та "Європейська солідарність" виступають за введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток, аби компанії вкладали кошти у виробництво. В "Голос"і хочуть знизити податки на заробітну платню.

В "Опозиційному блоці" обіцяють, що змусять найзаможніших платити податки й наповнювати бюджет. Цікаво, що в самому "За життя" чимало заможних олігархів – від Медведчука до Льовочкіна.



Чого очікувати від податкової політики

Співпраця з МВФ

Тут ситуація аналогічна позиціям партій у зовнішній політиці. Чотири планують співпрацювати із МВФ, а команда Бойко-Медведчука-Рабіновича планує зректися західних партнерів та тісніше тулитись до Російської Федерації.



Чи співпрацюватимуть з МВФ

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.



У яких партій є шанси пройти до Верховної Ради: інфографіка