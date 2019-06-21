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      У "Слузі народу" розповіли, з ким точно не утворять коаліції

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      Перша десятка партії "Слуга народу"
      Перша десятка партії "Слуга народу" / politarena.com.ua

      Напередодні в партії "Слуга народу" заявили, що хочуть створити однопартійну більшість у парламенті. Втім, кандидати в нардепи не виключають можливості створення коаліції. Проте й мають певні застереження щодо того, з ким точно не об'єднуватимуться.

      Таку думку в ефірі програми "Політична анатомія" висловив кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

      Читайте також: Що обіцяють партії, які проходять у Раду: порівняння програм

      Політик зазначив, що "Слуга народу" точно не утворить коаліцію з "Європейською Солідарністю" Петра Порошенка. "Ми вважаємо, що там є люди, які себе дискредитували. Проти них проголосував народ, тож ми не маємо морального права об'єднуватися з ними", – наголосив Гетманцев.

      Данило Гетманцев
      Гетманцев – радника Зеленського з публічних фінансів та оподаткування 

      Ще однією політсилою, з якою в пропрезидентській партії не мають наміру утворювати більшість в парламенті, є "Опозиційна платформа – За життя". Це спричинено різницею ідеологічних позицій щодо певних питань, пояснив Гетманцев.

      Мир шляхом капітуляції України неможливий. Ми робимо все, аби гаряча фаза війни завершилася. Та ми ніколи не робитимемо це ціною території чи життя людей, – запевнив кандидат у нардепи.

      За його словами, з іншими політичними силами в партії "Слуга народу" говоритимуть про речі, навколо яких можна об'єднуватися.

      Зазначимо, що 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

      Чи може "Слуга народу" отримати парламентську більшість?Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", за партію "Слуга народу" готові віддати свій голос майже 50% українців. Також левова частка депутатів від цієї партії може пройти до парламенту за мажоритарними округами. А тому, сценарій з отриманням однопартійної більшості виглядає цілком правдоподібно.

      рейтинг соцопитування партії парламентські вибори
      Які партії мають шанси потрапити у парламент

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      Дивіться повне відео програми "Політична анатомія":

       

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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