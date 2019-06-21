У "Слузі народу" розповіли, з ким точно не утворять коаліції

Напередодні в партії "Слуга народу" заявили, що хочуть створити однопартійну більшість у парламенті. Втім, кандидати в нардепи не виключають можливості створення коаліції. Проте й мають певні застереження щодо того, з ким точно не об'єднуватимуться.

Таку думку в ефірі програми "Політична анатомія" висловив кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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Політик зазначив, що "Слуга народу" точно не утворить коаліцію з "Європейською Солідарністю" Петра Порошенка. "Ми вважаємо, що там є люди, які себе дискредитували. Проти них проголосував народ, тож ми не маємо морального права об'єднуватися з ними", – наголосив Гетманцев.



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Ще однією політсилою, з якою в пропрезидентській партії не мають наміру утворювати більшість в парламенті, є "Опозиційна платформа – За життя". Це спричинено різницею ідеологічних позицій щодо певних питань, пояснив Гетманцев.

Мир шляхом капітуляції України неможливий. Ми робимо все, аби гаряча фаза війни завершилася. Та ми ніколи не робитимемо це ціною території чи життя людей, – запевнив кандидат у нардепи.

За його словами, з іншими політичними силами в партії "Слуга народу" говоритимуть про речі, навколо яких можна об'єднуватися.

Зазначимо, що 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

Чи може "Слуга народу" отримати парламентську більшість?Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", за партію "Слуга народу" готові віддати свій голос майже 50% українців. Також левова частка депутатів від цієї партії може пройти до парламенту за мажоритарними округами. А тому, сценарій з отриманням однопартійної більшості виглядає цілком правдоподібно.



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Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

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