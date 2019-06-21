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      Навіщо колишніх журналістів ZIK покликали до Зеленського

      755 Читать новость на русском
      Тетяна Даниленко
      Тетяна Даниленко / prefiksblog.co.ua

      У Адміністрації Президента відбулась зустріч з журналістами ZIK, які звільнились після того, як телеканал придбала наближена людина до Віктора Медведчука Тарас Козак.

      Журналістка та колишня ведуча телеканалу ZIK Тетяна Даниленко в ефірі 24 каналу сказала, що сотні журналістів, які опинились без роботи, не могли не привернути увагу Банкової. 

      Які канали перебувають під контролем Медведчука – читайте у матеріалі 24 каналу

      За її словами, ця зустріч відбулась для того, аби АП зрозуміла для себе, що відбувається та наскільки масштабна ця катастрофа.

      Я думаю, що кликали для того, аби зробити заголовок – "Зеленський допоміг звільненим журналістам",
      – додала журналістка.

      Вона сказала, що з 420 людей, які працювали на ZIK, пішли безліч. Мова йде про сотні працівників з каналу, інформагенції та сайту. 

      "З мого відчуття, а я спілкувалася з багатьма представниками державних інституцій від СБУ до Адміністрації Президента, вони всі висловлюють дуже глибоку стурбованість, всі вони розводять руками й кажуть: "Ми дуже б хотіли допомогти, але ми не розуміємо чим". Наскільки я розумію, ні в кого нема розуміння, як у законодавчому полі це можна вирішити", – розповіла Даниленко.

      Журналістка пояснила, щодо цього питання нині є різні напрацювання та закони, які мають свої плюси і мінуси. Однак головний мінус в тому, що коли їх почнуть ухвалювати, то Парламентська асамблея Ради Європи або ОБСЄ будуть критикувати Україну за те, що це наступ на свободу слова.

      Що відомо про покупку ZIKу соратником Медведчука?14 червня стало відомо, що новим власником медіахолдингу ZIK став Тарас Козак – народний депутат і бізнес-партнер кума російського президента – Віктора Медведчука. До цього телеканалом володів львівський олігарх Петро Димінський, а потім – його родина. Після зміни власника ZIK, з телеканалу почали масово звільнятися журналісти.

      змі, власники олігархи, журналісти
      Якими каналами володіють українські олігархи / інфографіки 24 каналу

      Дивіться повне відео програми "Політична анатомія": 

       

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      Теги: Новини України Віктор Медведчук Медіа ЗМІ Адміністрація Президента Володимир Зеленський Журналісти
      Джерело: 24 канал
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