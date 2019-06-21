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      Чи стане Тимошенко прем'єр-міністром: у "Слузі народу" дали відповідь

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      Данил Гетманцев
      Данил Гетманцев / zib.com.ua

      Кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Данило Гетманцев розповів, що вони точно не планують об'єднуватися в коаліцію з партіями "Європейська Солідарність" та з "Опозиційною платформою "За життя".

      Про це він заявив в прямому ефірі ток-шоу "Політична анатомія" на 24 каналі. 

      Читайте також: Чи стане Саакашвілі прем'єр-міністром: у партії "Слуга народу" дали відповідь

      За його словами Порошенко, Медведчук чи Рабінович точно не стануть прем'єр-міністрами.

      Без шансів. Всі інші ми будемо говорити про ті речі, навколо якиїх ми можемо об'єднуватися,
      – підкреслив Данило Гетманцев.

      На питання, чи буде Юлія Тимошенко прем'єром, політик відповів, що не може про це говорити.

      "Я не можу зараз говорити про це. Моя особиста думка, якщо ви мене спитаєте безвідносно до партії, я вважаю, що ні. Але це предмет перемовин після виборів", – сказав Гетманцев.

      гетманцев
      Данило Гетманцев

      Читайте матеріали 24 каналу:
      Про Бухарєва, звільнення Луценка та переїзд АП: ексклюзивне інтерв'ю з помічником Зеленського
      Інтерв'ю з головою штабу "Слуги народу" про Коломойського, фінансування та нові призначення

      рейтинг соцопитування партії парламентські вибори
      Які партії мають шанси потрапити у парламент

      Дивіться повне відео програми "Політична анатомія":

       

      blog_ava
      У "Слузі народу" розповіли, з ким точно не утворять коаліції
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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