Чи стане Тимошенко прем'єр-міністром: у "Слузі народу" дали відповідь

Кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Данило Гетманцев розповів, що вони точно не планують об'єднуватися в коаліцію з партіями "Європейська Солідарність" та з "Опозиційною платформою "За життя".

Про це він заявив в прямому ефірі ток-шоу "Політична анатомія" на 24 каналі.

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За його словами Порошенко, Медведчук чи Рабінович точно не стануть прем'єр-міністрами.

Без шансів. Всі інші ми будемо говорити про ті речі, навколо якиїх ми можемо об'єднуватися,

– підкреслив Данило Гетманцев.

На питання, чи буде Юлія Тимошенко прем'єром, політик відповів, що не може про це говорити.

"Я не можу зараз говорити про це. Моя особиста думка, якщо ви мене спитаєте безвідносно до партії, я вважаю, що ні. Але це предмет перемовин після виборів", – сказав Гетманцев.



Данило Гетманцев

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