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      Обмін полоненими: Зеленський висловив невдоволення діями Медведчука

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський розкритикував дії Віктора Медведчука щодо обміну полоненими. Зокрема, його розлютили перемовини кума Путіна щодо обміну полоненими з ватажками бойовиків на Донбасі.

      Як підкреслив гарант час брифінгу, він жодного разу у своєму житті, зокрема й на посаді президента України, не спілкувався з Віктором Медведчуком.

      Зверніть увагу! Ініціатива Зеленського щодо обміну полоненими: що говорить Росія та бойовики на Донбасі

      Коли у нас є країна велика, незалежна та самостійна, я не розумію, чому у нас повинні бути посередники. Він знає мій стосунок до цього питання. Це не про якісь особистості, це дуже важливе питання. Чому піднімають питання повернення полонених, чому піднімають питання припинення війни з його боку тільки під вибори,
      – наголосив політик.

      Що так розлютило Зеленського? 

      Співголова "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявив, що інший лідер цієї політсили Віктор Медведчук домовився з керівниками бойовиків на Донбасі щодо обміну 3 колишніх бійців ЗСУ Великого, Веремійчика, Горяїнова, а також ще одного громадянина України – Міхєєва. Їх мають передати Україні у п’ятницю, 28 червня.

      Зауважимо, що Медведчук не має повноважень ні вести перемовини з бойовиками, ні перебувати у складі контактної груп, оскільки вийшов з переговорного процесу з Росією, коли Володимир Зеленський офіційно став президентом. Крім того, раніше голова президентської адміністрації Андрій Богдан заявляв, що ні він, ні президент Володимир Зеленський не бачать Медведчука перемовником щодо обміну полоненими від України.

      Важливо! Медведчук і Бойко знову літали в Росію на переговори

      Що відомо про Віктора Медведчука? Він є засновником і керівником руху "Український вибір", проте нещодавно став співголовою партії "Опозиційна платформа – За життя" та разом із нею йде на вибори до парламенту.

      Скандальну славу Медведчук здобув ще у середині 1980-х, коли "захищав" у суді справу українського дисидента, письменника Василя Стуса. На переконання фахівців, саме завдяки Медведчуку митець потрапив на 10 років до таборів суворого режиму, в результаті чого помер у тюремному карцері.  Крім того, Медведчук є кумом російського президента Володимира Путіна та неодноразово зустрічався з вищим російським керівництвом.

      Медведчук також має великий медійний вплив – зокрема, він нещодавно придбав український телеканал ZIK, і тепер у його власності перебувають 3 мовники (ZIK, канал "112 Україна" та NewsOne). 

      Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео 24 каналу 

       

      скандальні заяви віктора медведчука:
      blog_ava
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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини політики Володимир Зеленський Обмін полоненими Віктор Медведчук Президент України
      Джерело: 24 канал
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