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      Медведчук зізнався, що не любить українців

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      Медведчук прокоментував свій антирейтинг та зізнався, що не любить українців
      Медведчук прокоментував свій антирейтинг та зізнався, що не любить українців / Getty Images

      Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук зізнався в негативному ставленні до більшості українців. Змінювати цю ситуацію він не має наміру.

      Так кум президента Росії Володимира Путіна прокоментував свій високий антирейтинг у інтерв’ю BBC.

      Потрібно знати: Які канали перебувають під контролем Медведчука

      Так, негативно до Медведчука ставляться близько 46% українців, а позитивно – лише 11%.

      А до Порошенка зараз 75% негативно (ставляться – 24 канал) ну і що? Він готовий (йти на вибори – 24 канал)? Ось що ви питаєте? Я без образ. Може, і 46%. А якщо навіть 50%, то що з цього? В чому питання? 
      – сказав він.

      Політик заявив, що не вважає необхідним переломити цю ситуацію. Сам він також ставиться до цих людей негативно.

      "Ну і чудово, я теж до них негативно ставлюся. Ну а як? У нас 60% вважають Росію агресором, а я не вважаю. Я що, повинен бути серед цих 60%? Ні, я буду серед іншої частини", – наголосив Медведчук.

      Зазначимо, на початку лютого Генеральна прокуратура України відкрила справу проти Віктора Медведчук. Медведчук хоче "автономний регіон Донбас". Так, він 29 січня заявив, що його політична сила має такий план встановлення миру на Донбасі. однак він йде до Верховної Ради – до списку партії "Опозиційна платформа – за життя" увійшов під 3 номером.

      Що відомо про партію "Опозиційна платформа – За життя"?"Опозиційна платформа – За життя" – проросійська політична партія в Україні, яка була зареєстрована 9 грудня 1999 року як "Всеукраїнське об'єднання "Центр".

      У липні 2016 партію було перейменовано на "За життя". Серед відомих членів – Вадим Рабінович. У кінці липня 2018 року з партією об'єдналася ГО проросійського олігарха Медведчука "Український вибір". Головою партії є Юрій Бойко.


      Список "Опозиційної платформи – за життя"

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Віктор Медведчук Опозиційна платформа За життя Україна – Росія
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