Реакція України шокувала, – Росія вибухнула цинічною заявою про полонених моряків

Росія вибухнула обуреннями на ноту про відповідь України щодо полонених в Керченській протоці моряків. Країна-агресор звинувачує Київ у шантажі і додає, що пропозиція українській стороні стосувалася звільнення не тільки захоплених військових, але і кораблів.

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що технічно звільнення і передача Україні моряків і суден мала відбуватися відповідно до процедури, що затверджена в законодавсті РФ, передає "ТАСС".

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"Україна відмовилася не тільки від цієї пропозиції, вона відмовилася навіть в принципі обговорювати це питання. Ось у чому парадокс, адже далі могли почати працювати дипломати, правники і юристи. Вони могли і повинні були б знайти відповідні формулювання", – заявляє Захарова.

Вона також зухвало додала, що відмова України обговорювати з Росією умови звільнення моряків на умовах Кремля нібито демонструє, що Київ використовує їх для шантажу і звинувачень Москви.

"Реакція України шокувала, а я думала, що київський режим вже не зможе мене нічим здивувати. Але, виявляється, ми погано знаємо Клімкіна, який заявив: "Україна не має наміру приймати пропозицію Росії щодо затриманих в Керченській протоці українських моряків, що міститься в отриманій Києвом ноті російського зовнішньополітичного відомства. Тобто українські моряки Києву потрібні виключно в Росії! Як черговий інструмент шантажу і аргумент звинувачення Москви у всіх своїх бідах", – цинічно обурилась Захарова.

РФ пропонувала передати Україні 24-х моряків, за умови, що Київ дає гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

Ще раз хочу підкреслити. Українська сторона відмовилася не тільки від задіяння наявних у російському законодавстві процедур звільнення, але і в принципі від обговорення цього питання. Києву потрібні не моряки, Києву потрібен шум навколо моряків. Саме для цього їх і відправили в Керченську протоку в листопаді 2018 року,

– вибухнула заявою речниця МЗС РФ.

Про які ноти щодо моряків йдеться?

25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Росії. У ній країна-агресор заявила, що готова віддати 24 захоплених на Азові українських моряків, якщо в Україні продовжать їм кримінальне переслідування за російськими законами.



Нота РФ про умови повернення українських моряків / колаж 24 каналу

У відповідь МЗС України відписало ноту, де чіткими підпунктами виділило наступне:

Міжнародний трибунал постановив негайно звільнити українські судна та моряків.

Росія рішення трибуналу не виконала.

Тому Україна вимагає у Росії припинити міжнародно-протиправні дії та надати гарантії їх недопущення у майбутньому.



Нота-відповідь України РФ щодо військовополонених моряків / колаж 24 каналу

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимогивідмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.



Українські моряки у полоні РФ