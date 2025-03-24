Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

До теми Українська делегація залишається в Ер-Ріяді та чекає на результати переговорів Росії та США

США проведуть ще одні переговори з Україною

В Ер-Ріяді зранку 24 березня стартували переговори між представниками США та Росії. Як пишуть у ЗМІ, очікується, що після зустрічі відбудеться ще один раунд переговорів між командами США та України. Це вже буде другий раунд переговорів, адже у неділю, 23 березня, команди вже проводили зустріч.

На окремих зустрічах планується обговорити деталі призупинення далекобійних ударів по енергетичних об'єктах, а також цивільній інфраструктурі. Крім того, делегації хочуть домовитися про припинення атак у Чорному морі, щоб забезпечити безпечне комерційне судноплавство.

Додамо, що переговори делегацій України та США відбулися напередодні – 23 березня. Міністр оборони України Рустем Умєров пізно ввечері повідомив, що під час зустрічі з делегацією США вдалося обговорити ключові моменти, зокрема щодо енергетики.

Загалом міністр охарактеризував перемовини як "продуктивні та цілеспрямовані". Однак інших публічних заяв після зустрічі представники України та США не робили.

До слова, у МЗС України заявили, що контактів з росіянами у делегації України у Саудівській Аравії не передбачено.