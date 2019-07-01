Клімкін іде у політичну відпустку: заява політика
Міністр закордонних справ Павло Клімкін, не дочекавшись рішення нардепів щодо своєї відставки, заявив, що йде у політичну відпустку. Всіх, кого "не влаштовує політичний бардак" у країні, закликав зробити те саме.
У відеозверненні Клімкін подякував за підтримку та розуміння, зазначивши, що всі ми говоримо одним голосом, коли йдеться про звільнення українців з полону Росії.
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"Одночасно ми повинні розуміти, яку пастку нам намагалася підсунути Росія – зганьбити наших моряків, робити вигляд, що вони вчинили злочин, судити їх за російськими законами, фундаментально ослабити нашу позицію щодо окупованого Криму і судових позовів", – підкреслив міністр.
Клімкін застеріг, що будь-які внутрішні обговорення зазначених проблем та пошук їх вирішення не має послабити українців.
Будь-які внутрішні дискусії повинні посилювати нас і послаблювати Росію, тому незалежно від того, яке рішення і коли прийме Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Думаю, це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а в політичну відпустку,
– повідомив голова МЗС.
Дипломат планує за цей час почати будувати "справжню політичну команду".
"Всіх, кого не влаштовує сучасний політичний бардак, адресую заклик – приєднуйтесь", – підсумував Клімкін.
Раніше здійснити такий крок – піти у політичну відпустку – пропонував Клімкіну глава уряду Володимир Гройсман. За цей час Кабмін призначить першого заступника глави МЗС, запропонованого президентом, який буде виконувати обов'язки міністра.
У всіх цих подій є передумови. І йдеться не тільки про те, що Клімкін із "табору опонентів" команди Зеленського, а про цілком реальний конфлікт – між Клімкіним та Зеленським.
Ключові моменти, що призвели до політичного конфлікту:
- Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити 24 полонених українських моряків та повернути Україні 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.
- Росія досі відмовляється виконувати рішення суду. У президента країни Володимира Путіна заявили, що "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".
- Після численних перепетій, Росія заявляє, готова передати Україні 24 захоплених моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.
- Міністерство закордонних справ України назвало неприйнятною пропозицію від МЗС Росії і такою, що загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітету воєнних кораблів
- Президент Володимир Зеленський на брифінгу дав словесної прочуханки голові МЗС Павлові Клімкіну через полонених моряків. Він заявив, що Клімкін, не порадившись із ним, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків.
- Клімкін сказав, що МЗС відповіло на ноту Росії в межах своїх повноважень, і додаткових погоджень із президентом це не потребувало.
Павло Клімкін перебуває на посаді глави Міністерства закордонних справ з 19 червня 2014 року. Одразу після інавгурації Володимира Зеленського написав заяву про відставку. Проте Верховна Рада 6 червня не підтримала рішення дипломата, і він продовжив очолювати МЗС. Про досягнення та провали Павла Клімкіна на посаді – читайте у матеріалі 24 каналу.