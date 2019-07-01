Клімкін іде у політичну відпустку: заява політика

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, не дочекавшись рішення нардепів щодо своєї відставки, заявив, що йде у політичну відпустку. Всіх, кого "не влаштовує політичний бардак" у країні, закликав зробити те саме.

У відеозверненні Клімкін подякував за підтримку та розуміння, зазначивши, що всі ми говоримо одним голосом, коли йдеться про звільнення українців з полону Росії.

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"Одночасно ми повинні розуміти, яку пастку нам намагалася підсунути Росія – зганьбити наших моряків, робити вигляд, що вони вчинили злочин, судити їх за російськими законами, фундаментально ослабити нашу позицію щодо окупованого Криму і судових позовів", – підкреслив міністр.

Клімкін застеріг, що будь-які внутрішні обговорення зазначених проблем та пошук їх вирішення не має послабити українців.

Будь-які внутрішні дискусії повинні посилювати нас і послаблювати Росію, тому незалежно від того, яке рішення і коли прийме Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Думаю, це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а в політичну відпустку,

– повідомив голова МЗС.

Дипломат планує за цей час почати будувати "справжню політичну команду".

"Всіх, кого не влаштовує сучасний політичний бардак, адресую заклик – приєднуйтесь", – підсумував Клімкін.

Раніше здійснити такий крок – піти у політичну відпустку – пропонував Клімкіну глава уряду Володимир Гройсман. За цей час Кабмін призначить першого заступника глави МЗС, запропонованого президентом, який буде виконувати обов'язки міністра.

У всіх цих подій є передумови. І йдеться не тільки про те, що Клімкін із "табору опонентів" команди Зеленського, а про цілком реальний конфлікт – між Клімкіним та Зеленським.

Ключові моменти, що призвели до політичного конфлікту:

Павло Клімкін перебуває на посаді глави Міністерства закордонних справ з 19 червня 2014 року. Одразу після інавгурації Володимира Зеленського написав заяву про відставку. Проте Верховна Рада 6 червня не підтримала рішення дипломата, і він продовжив очолювати МЗС. Про досягнення та провали Павла Клімкіна на посаді – читайте у матеріалі 24 каналу.