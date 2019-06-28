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      Гройсман дав пораду Зеленському, як змінити голову МЗС

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      Гройсман запропонував Клімкіну йти у відпустку
      Гройсман запропонував Клімкіну йти у відпустку / kmu.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський може запропонувати міністру закордонних справ Павлу Клімкіну піти у відпустку на кілька місяців. За цей час уряд призначить першого заступника глави МЗС, який буде виконувати обов'язки міністра.

      Таку думку висловив прем'єр-міністр України Володимир Гройсма в ефірі "Право на владу". За його словами, кандидатуру на заступника глави МЗС має посади саме Зеленський.

      Читайте також: Клімкін розповів, що думає про ймовірне призначення Пристайка главою МЗС

      Я вважаю, що президент нехай звернеться до міністра закордонних справ Павла Клімкіна і запропонує йому піти у відпустку на кілька місяців. Я йому цю заяву підпишу. Я готовий виконати свої повноваження прем'єр міністра і внести будь-яку кандидатуру на посаду першого заступника глави МЗС, який буде виконувати обов'язки. Але цю кандидатуру нехай запропонує президент,
      – заявив Гройсман.

      За словами очільника Кабміну, йому байдуже, кого призначать на посаду в.о. глави МЗС. Йому важливо, що ця людина буде робити у міністрерстві.

      Гройсман також зауважив, що готовий допомогти Зеленському, чим може, не дивлячись на те, що вони з ним перебувають в різних політичних партіях.

      Між Володимиром Зеленським та Клімкіним 27 червня виник конфлікт. Президент Зеленський дав словесної прочуханки главі МЗС Павлу Клімкіну, який не порадившись із ним, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків. Клімкін на це відповів, що МЗС діяло у межах своїх повноважень і додаткового погодження своїх дій не потребувало.

      Чому Клімкін не пішов у відставку?Клімкін 17 травня, ще до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, написав заяву про відставку за власним бажанням і заявив, що планує брати участь у дострокових парламентських виборах до Верховної Ради у липні.

      Вже 30 травня глава держави вніс у парламент подання про його звільнення. Проте, в одному з інтерв'ю Зеленський назвав Клімкіна "фаховим дипломатом" та зазначив, що пропонував йому залишитися на посаді міністра.

      6 червня Рада провалила відставку Павла Клімкіна з посади глави МЗС. Після цього очільник відомства вдруге попросив поставити на голосування питання його відставки.

      11 червня Зеленський підписав нове подання про звільнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з посади і запропонував Раді призначити новим главою МЗС Вадима Пристайка.

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      27 червня
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Гройсман МЗС України Павло Клімкін Кабінет Міністрів України
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