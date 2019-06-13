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      Клімкін розповів, що думає про ймовірне призначення Пристайка главою МЗС

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      Клімкін прокоментував ймовірне призначення Пристайка главою МЗС
      Клімкін прокоментував ймовірне призначення Пристайка главою МЗС / Колаж 24 каналу

      Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає професіоналом дипломата Вадима Пристайка, який може після нього очолити МЗС та побажав йому зберегти "унікальну культуру" в міністерстві.

      Клімкін в інтерв'ю TSN.ua розповів, що знає Пристайка багато років і пригадав, що його можливий наступник багато років працював в Сполучених Штатах та в Канаді.

      Це варто знати: Клімкін залишається головою МЗС: основні досягнення та критика міністра

      Він є професіоналом. Але коли ти відходиш від номінальної відповідальності, тобто людини, яка менеджить зовнішню політику, до реальної відповідальності як міністр закордонних справ – це зовсім інше. Тому я йому бажаю в цьому успіху, сподіваюсь, що у нього все вдасться,
      – сказав дипломат.

      Міністр зауважив, що хоче, аби в МЗС збереглася унікальна культура – культура взаємодії дипломатичної команди, яка працює. Він також висловив сподівання, що Пристайко зможе зберегти і далі допомагати їй.

      Хто такий Вадим Пристайко?22 травня президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка на пост заступника глави АП. Раніше цю посаду гарант планував віддати Олені Зеркаль. Проте указ про призначення дипломатки заступницею глави АП Богдана зник із сайту глави держави. Натомість з'явився інший – про призначення Вадима Пристайка.

      Чиновник має досвід робити в українському дипвідомстві. Так у 2012-2014 роках Пристайко працював послом України в Канаді. З 2014 року був першим заступником міністра закордонних справ України. З 2017 і досі він очолював місію України при НАТО. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу.

      Клімкін розповів, що під час розмови з президентом Володимиром Зеленським називав декілька кандидатур, які могли б бути задіяні на зовнішньополітичному напрямку і Вадим Пристайко був серед них.

      "У нього дійсно гарна репутація в дипломатичних колах. Безумовно. Він багато речей робив, у нього був менший акцент на Європі, але тим не менше найближчими роками я думаю буде кому дати гарну пораду, зокрема, стосовно Європи… Ніхто не може знати все, ти маєш бути відкритим до нових ідей і маєш підтримувати команду, оскільки одна людина в сьогоднішній реальності, на жаль, це не гравець", – додав глава МЗС.

      Клімкін також наголосив, що допомагатиме своєму наступнику порадами, але більшість з них буде "непублічними" і стосуватимуться стратегії того, як будувати мережу відносин з ключовими партнерами України.

      "І я звичайно дам свої поради пану Пристайку, ну і, звичайно, пану Зеленському. І я завжди казав, що готовий дати пораду, коли вона потрібна. Казав Зеленському, що незалежно від моєї формальної посади, якщо потрібна від мене порада, дзвінок, безумовно", – підсумував міністр.

      Чому Клімкін не пішов у відставку?

      Клімкін 17 травня, ще до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, написав заяву про відставку за власним бажанням і заявив, що планує брати участь у дострокових парламентських виборах до Верховної Ради у липні.

      Вже 30 травня глава держави вніс у парламент подання про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна. Проте, в одному з інтерв'ю Зеленський назвав Клімкіна "фаховим дипломатом" та зазначив, що пропонував йому залишитися на посаді міністра.

      Народні депутати Верховної Ради не проголосували 6 червня за відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України. На голосування поставили два законопроекти і нардепи двічі провалили голосування. Перший раз рішення підтримав лише 141 парламентарій, а другий – 137 із 226 мінімально необхідних.

      11 червня Зеленський підписав нове подання про звільнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з посади і запропонував Раді призначити новим главою МЗС Вадима Пристайка.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Павло Клімкін Клімкін не пішов у відставку МЗС України Вадим Пристайко
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