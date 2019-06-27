Клімкін мав погодити з Зеленським відповідь для Росії щодо полонених моряків

Міністерство закордонних справ завжди погоджує питання державної ваги з офісом президента або безпосередньо з главою держави. Відтак, відповідь України на ноту МЗС Росії щодо полонених українських моряків глава МЗС України Павло Клімкін мав погодити з президентом Володимиром Зеленським.

"Я не можу пригадати випадків, коли питання державної ваги МЗС не погоджувало з президентським офісом або безпосередньо з главою держави. З правового погляду, президент України керує і направляє зовнішню політику України. Якщо не помиляюся, стаття 102 Конституції визначає саме такі повноваження президента. Водночас МЗС реалізує зовнішню політику, якою керує президент", – пояснив у прямому ефірі програми "Право на владу" посол України в Італії Євген Перелигін.

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Він наголосив, що протягом усіх років незалежності, коли Україна отримувала інформацію, яка стосується національних інтересів держави, а тим більше, коли мовиться про подальшу долю її громадян, МЗС завжди інформувало про це главу держави.

Більше того, таке інформування (президента) мало б супроводжуватися пропозицією щодо форми та змісту реагування. І вже потім ми – дипломати – діємо відповідно до узгодженого алгоритму. Як я розумію, відповідних дій зараз не було зроблено. Відтак, наша неузгодженість значно послаблює позицію нашої країни у цьому надзвичайно важливому і чутливому питанні,

– зауважив Перелигін.

Коротко про конфлікт Клімкіна і Зеленського

Зеленський 27 червня емоційно розкритикував Клімкіна, який, не порадившись із президентом, відповів на ноту Росії щодо полонених українських моряків. Клімкін на це відповів, що МЗС діяло у межах своїх повноважень і додаткового погодження своїх дій не потребувало.

Про що мовилося в ноті Росії щодо полонених моряків?

25 червня було останнім днем, коли Росія мала передати Україні 24 полонених моряків, згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Проте цього не сталося. Натомість МЗС України отримало від МЗС Росії ноту про те, що Росія готова передати Україні моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

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Що відповів на ноту Росії Клімкін?

В МЗС України відповіли на цю ноту таке: "Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітету воєнних кораблів". Там додали, що українська сторона вже поінформувала про це Міжнародний трибунал ООН з морського права, та вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати рішення трибуналу і невідкладно звільнити моряків.

Як вчинок Клімкіна та МЗС прокоментував Зеленський?

"Я – президент України, нагадую всім, особливо панові Клімкіну, в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ. Бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України. А це питання безпеки країни, життя наших громадян. Це все є пріоритетом кожного президента, подобається він комусь, чи ні", – емоційно заявив Зеленський, наголосивши, що такі дії можуть поставити під загрозу повернення українських моряків.

Я не розумію, чому, не порадившись зі мною, міністр робить твердження від України як від держави, коли це є компетенція президента. Хочу нагадати, що я несу особисту відповідальність за зовнішню політику України, за Конституцією,

– обурився глава держави.

Як відреагував на слова президента Клімкін?

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Він сказав, що МЗС відповіло на ноту Росії у межах своїх повноважень і додаткових погоджень із президентом щодо цього не потребувало. Клімкін додав, що ця нота не містить якихось нових тверджень і лише фіксує міжнародно-правову позицію України без будь-яких "політичних моментів".