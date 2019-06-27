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      Російська пастка: Клімкін опублікував скандальну ноту РФ та відповідь України

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      Павло Клімкін, керівник МЗС України
      Павло Клімкін, керівник МЗС України / twnews.dk

      Текст ноти Росії до українського посольства та МЗС щодо полонених моряків є пасткою, а відповідь дипломаттичного відомства викрила приховані мотиви РФ.

      Таку позицію у своєму Twitter висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Також він опублікував фотокопії обох документів.

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      "Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ", – написав Клімкін.

      Нота РФ
      Нота Російської Федерації щодо полонених українських моряків

      У ній мовиться, що в Росії триває "кримінальний процес" щодо 24 затриманих українських моряків. Причому росіяни наголосили, що законність цього процесу рішення Міжнародного трибуналу від 25 травня 2019 року під сумнів не ставило. Тому РФ вважає себе вправі вимагати в України письмових гарантій забезпечення участі моряків після їх звільнення у досудовому та судовому слідстві відповідно до законодавства Росії.

      Нота України
      Відповідь українського МЗС на російську дипломатичну ноту

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      Теги: Новини України Павло Клімкін Володимир Зеленський Новини політики МЗС України Україна – Росія Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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