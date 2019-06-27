У Раді знову розглянуть відставку Клімкіна та майбутнє України у ПАРЄ

Комітет Верховної Ради у закордонних справах на засіданні 1 липня розгляне призупинення участі постійної делегації України у ПАРЄ та відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Голова комітету Ганна Гопко оприлюднила порядок денний його засідання. Загалом у перший день липня члени комітету розглянуть 6 питань.

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Перші два питання будуть пов'язані з Парламентською асамблеєю Ради Європи. Депутати розглянуть постанови про:

Призупинення участі постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ в роботі Асамблеї , поки Росія не виконає низку умов щодо заручників, українських військових моряків та кримських татар.

, поки Росія не виконає низку умов щодо заручників, українських військових моряків та кримських татар. Відкликання запрошення для делегації ПАРЄ на дострокові парламентські вибори в Україні, які відбудуться 21 липня.

Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ?25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

Також парламентарії знову розглянуть проект постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення на його місце Вадима Пристайка.

Чому Клімкін не пішов у відставку? 6 червня Рада провалила відставку Павла Клімкіна з посади глави МЗС. Після цього очільник відомства вдруге попросив поставити на голосування питання його відставки. 11 червня відповідне подання за підписом президента Зеленського надійшло у парламент. Глава держави пропонує звільнити Клімкіна, а на його місце призначити Вадима Пристайка.

Окрім того, комітет у закритому режимі розгляне питання забезпечення юридичного супроводу міжнародних судових позовів України проти РФ для захисту національних інтересів країни та перспектив виконання рішень міжнародних судових інстанцій надалі.

"Про підготовку звернення Верховної Ради у зв’язку із відмовою Росії виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН і продовженням утримання в РФ українських військових, незаконно затриманих 25 листопада 2018 року, та інших політичних в’язнів", – зазначила Гопко.