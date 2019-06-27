20:40
27 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін рятував підводне царство. У Кремлі придумали професії сиротам
      Вєсті Кремля
      22:59, 26 червня
      Вєсті. UA: Маленька копія Медведчука. Американські гірки Савченко
      Вєсті.UA
      19:49, 26 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, 26 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Раді знову розглянуть відставку Клімкіна та майбутнє України у ПАРЄ

      145 Читать новость на русском
      Комітет Ради 1 липня розгляне відставку Клімкіна та вихід делегації України з ПАРЄ
      Комітет Ради 1 липня розгляне відставку Клімкіна та вихід делегації України з ПАРЄ / Колаж 24 Каналу

      Комітет Верховної Ради у закордонних справах на засіданні 1 липня розгляне призупинення участі постійної делегації України у ПАРЄ та відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

      Голова комітету Ганна Гопко оприлюднила порядок денний його засідання. Загалом у перший день липня члени комітету розглянуть 6 питань.

      Читайте також: Рішення ухвалили давно, – Зеленський про повернення Росії до ПАРЄ

      Перші два питання будуть пов'язані з Парламентською асамблеєю Ради Європи. Депутати розглянуть постанови про:

      • Призупинення участі постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ в роботі Асамблеї, поки Росія не виконає низку умов щодо заручників, українських військових моряків та кримських татар.
      • Відкликання запрошення для делегації ПАРЄ на дострокові парламентські вибори в Україні, які відбудуться 21 липня.

      Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ?25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

      Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

      Також парламентарії знову розглянуть проект постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення на його місце Вадима Пристайка.

      Чому Клімкін не пішов у відставку? 6 червня Рада провалила відставку Павла Клімкіна з посади глави МЗС. Після цього очільник відомства вдруге попросив поставити на голосування питання його відставки. 11 червня відповідне подання за підписом президента Зеленського надійшло у парламент. Глава держави пропонує звільнити Клімкіна, а на його місце призначити Вадима Пристайка.

      Окрім того, комітет у закритому режимі розгляне питання забезпечення юридичного супроводу міжнародних судових позовів України проти РФ для захисту національних інтересів країни та перспектив виконання рішень міжнародних судових інстанцій надалі.

      "Про підготовку звернення Верховної Ради у зв’язку із відмовою Росії виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН і продовженням утримання в РФ українських військових, незаконно затриманих 25 листопада 2018 року, та інших політичних в’язнів", – зазначила Гопко.

       

      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      сьогодні
      11505
      Теги: Новини України Павло Клімкін Новини політики Україна – Росія МЗС України ПАРЄ Верховна Рада Ганна Гопко Вадим Пристайко
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про що Зеленський говорив на брифінгу: МЗС, Медведчук, полонені моряки та ПАРЄ – відео
      сьогодні , 19:01 Про що Зеленський говорив на брифінгу: МЗС, Медведчук, полонені моряки та ПАРЄ – відео
      Ірина Лаб'як 1439
      Налог на выведенный капитал: Зеленский развеял мифы
      сьогодні , 18:30 Налог на выведенный капитал: Зеленский развеял мифы
      Сергій Фурса 730
      Рада Європи, дозволивши Росії повернутися, здійснила колективне самогубство, – Le Monde
      сьогодні , 18:07 Рада Європи, дозволивши Росії повернутися, здійснила колективне самогубство, – Le Monde
      Світові Медіа 2245
      Парламентські вибори і економіка: що буде з цінами, гривнею, зарплатами
      сьогодні , 18:01 Парламентські вибори і економіка: що буде з цінами, гривнею, зарплатами
      Яніна Ткачук 791
      В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни
      сьогодні , 16:44 В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни
      11755
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук