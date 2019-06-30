Клімкін розповів, яка найбільша небезпека зради в ПАРЄ та що у Росії на думці

Повернення делегації Росії до ПАРЄ не означає звільнення українських бранців Кремля. Найнебезпечнішим буде бажання Росії та Європи домовитися поза спинами українців.

Не варто вестися на теперішні розмови про можливе звільнення бранців після повернення Росії до Парламенської асамблеї Ради Європи, про це глава МЗС України Павло Клімкін написав на своїй сторінці у Facebook.

А тим часом у Москві: Ми нічого не повинні, – Росія про свої зобов’язання в Раді Європи

"Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду "логічних" виправдань. Тим більше, всі чули, що казав російський президент в японській Осаці", – зазначив міністр.

Клімкін додав, що головна проблема не у цьому питанні. За його словами, "найгірше буде, якщо Росія та Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною".

Вже зараз в кулуарах можна почути розмови про те, що Україна є спільним сусідством Росії та Європи, спільною відповідальністю, тому мають бути й спільні дії: насправді, дії будуть російські, а Європа буде спостерігати,

– пояснив він.

Очільник МЗС зазначає, що "ми вже не встигнемо озирнутися, як відверту капітуляцію нам намагатимуться представити як довгоочікувану перемогу". Наслідком цього може стати "сіра буферна зона на покоління".

"Долю України мають вирішувати лише українці. І рішення, якими б складними вони не були, маємо приймати ми самі. Інші будуть нам допомагати, лише якщо у нас будуть власні розум та тверда, навіть дуже жорстка воля відстоювати свою позицію", – додав глава МЗС.

Зазначимо, 1 липня члени комітету ВР у закордонних справах розглянуть призупинення участі постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ в роботі Асамблеї та відкликання запрошення для делегації ПАРЄ на дострокові парламентські вибори в Україні. Це було вимогою української делегації.

Як Росію повернули у ПАРЄ ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.



Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

Цікаво: Світова преса рознесла ПАРЄ в хлам, – Ар'єв про повернення Росії до Ради Європи

Перепалка через полонених моряків між Зеленським і Клімкіним

Ситуація щодо повернення полонених українців напружена і в Україна. Зокрема, президент Володимир Зеленський на брифінгу дав словесної прочуханки голові МЗС Павлові Клімкіну через полонених моряків. Він заявив, що Клімкін, не порадившись із ним, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків. У російській ноті мовилося, що РФ готова передати Україні моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

У відповідь на цю ноту МЗС України заявило, що пропозиція Росії є неприйнятною і такою, що загострює суперечку між державами щодо імунітету воєнних кораблів. Клімкін сказав, що МЗС відповіло на ноту Росії в межах своїх повноважень, і додаткових погоджень із президентом це не потребувало.



Хто повернув Росію у ПАРЄ: інфографіка 24 каналу