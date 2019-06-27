Рішення ПАРЄ – перший крок до визнання Криму російським, – заява Росії

Відхилення Парламентською Асамблеєю Ради Європи кримських поправок є кроком до визнання Криму російським, заявив глава комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький.

До речі, ПАРЄ не обрала Слуцького своїм віце-спікером під час повторного голосування 26 червня.

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"Своїм голосуванням за поправки (по Криму) до прийнятої зараз доповіді, які були обвалені кваліфікованою більшістю у дві третини голосів Парламентської Асамблеї Ради Європи, по суті справи, зроблений перший знаковий крок до визнання Криму російським країнами Ради Європи. Це дуже важливо", – цитує Слуцького ТАСС.

Ввечері 26 червня ПАРЄ ухвалила рішення, яким підтвердила повернення делегації Росії до асамблеї, повернення повноважень делегації цієї держави без жодних санкцій, попри порушення росіянами принципів Ради Європи.

Цей документ ПАРЄ визнав численні порушення Росією принципів Ради Європи та оголосив 5 вимог до Росії. Проте пропозиції України розширити цей список новими порушеннями Росії в Криму та на Донбасі були відхилені.