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      ПАРЄ з другої спроби не обрала своїм віце-спікером заступника голови делегації Росії

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      Леоніда Слуцького з другої спроби на обрали віце-спікером ПАРЄ
      Леоніда Слуцького з другої спроби на обрали віце-спікером ПАРЄ / Az.utro.news

      Парламентська Асамблея Ради Європи з другої спроби не обрала своїм віце-спікером заступника голови російської делегації, голови комітету Держдуми Леоніда Слуцького. За нього проголосували 105 депутатів, проти – 154. Слуцький програв у другому турі виборів, не маючи при цьому конкурентів.

      Перша спроба голосування за призначення Слуцького провалилася: зі 198 бюлетенів, які видали депутатам, підтримку росіянину надали 101 при необхідних 158 (абсолютна більшість від зареєстрованих делегатів). Тепер провалилася і друга спроба.

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      Призначення на посаду віце-спікера ПАРЄ відбувається за квотами, які розподіляються між державами. Тож це призначення зазвичай відбувається автоматично.

      Проте Слуцький перебуває під санкціями Євросоюзу. Тож на вимогу голови делегації України в ПАРЄ Володимира Ар’єва кандидатуру Слуцького не затвердили автоматично, а запустили процедуру голосування, хоча альтернативних кандидатів на цю посаду не було. Для обрання на посаду Слуцькому потрібна була звичайна більшість голосів, проте такої він не набрав.

      Тепер Росія має подати іншу кандидатуру на посаду віце-президента ПАРЄ.

      Чим оскандалився Слуцький? Взимку 2018 року відразу 3 російських журналістки анонімно заявили про домагання від Слуцького. Мовляв, політик "чіпляється до молоденьких дівчат-журналісток". А через кілька днів про домагання зі сторони Слуцького заявила і заступниця головного редактора телеканалу RTVI.

      Слуцький відкидав звинувачення на свою адресу. А через місяць комісія Держдуми з етики виправдала поведінку депутата. Проте після цього провідні російські ЗМІ виступили з різкою критикою на адресу Держдуми і заявили про своє припинення співпраці з нижньою палатою парламенту Росії.

      blog_ava
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      26 червня
      5527
      Теги: Новини політики Новини Росії ПАРЄ Євросоюз Європа
      Джерело: 24 канал
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