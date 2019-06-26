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      Поразка Росії в ПАРЄ: скандального російського політика не обрали віце-президентом Асамблеї

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      Леонід Слуцький – голова комітету закордонних справ Держдуми Росії
      Леонід Слуцький – голова комітету закордонних справ Держдуми Росії / Держдума РФ

      Депутата та голову комітету закордонних справ Держдуми РФ Леоніда Слуцького, якого у 2018 звинувачували в сексуальних домаганнях, не обрали на посаду віце-президента ПАРЄ.

      Закрите голосування відбувалося 25 червня персональними бюлетенями, та результати повідомили громадськості у середу, 26 червня. Складнішу, ніж зазвичай, процедуру застосували через те, що Леонід Слуцький перебуває під санкціями ЄС. Про це пише "Європейська правда".

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      Загалом Слуцького будуть намагатися обрати у дві спроби. Перша з них провалилася: зі 198 бюлетенів, які видали депутатам, підтримку росіянину надали 101 при необхідних 158 (абсолютна більшість від зареєстрованих делегатів).

      26 червня відбудеться друга спроба, і цього разу для обрання Леоніда Слуцького віце-президентом ПАРЄ буде достатньо звичайної більшості голосів. Якщо такої не набереться, Росії запропонують подати іншу кандидатуру.

      Призначення на посаду віце-президента здійснюють за квотами посад, розподіленими між державами. Зазвичай така процедура – автоматична. Але на вимогу голови делегації України у ПАРЄ Володимира Ар'єва та за підтримки десятків депутатів цю процедуру змінили.

      Що відомо про скандал за участю Слуцького? У лютому 2018 року в Росії спалахнув скандал: три журналістки анонімно розповіли про домагання з боку Леоніда Слуцького. Він, мовляв, "чіпляється до молоденьких дівчат-журналісток". Сам Слуцький відкидав звинувачення, а вже через місяць комісія Держдуми РФ з етики виправдала його поведінку.

      Провідні російські ЗМІ на знак протесту заявили про своє припинення співпраці з нижньою палатою парламенту РФ. Тоді спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив про позбавлення акредитації таких ЗМІ. А також пропонував усім журналістам, хто вважає Держдуму занадто небезпечною, знайти собі інше місце роботи.

      Детально про те, як Росія повертається в ПАРЄ, що це означає й чому не варто сприймати це як трагедію – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини політики Новини Росії ПАРЄ Санкції
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