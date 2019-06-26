Поразка Росії в ПАРЄ: скандального російського політика не обрали віце-президентом Асамблеї

Депутата та голову комітету закордонних справ Держдуми РФ Леоніда Слуцького, якого у 2018 звинувачували в сексуальних домаганнях, не обрали на посаду віце-президента ПАРЄ.

Закрите голосування відбувалося 25 червня персональними бюлетенями, та результати повідомили громадськості у середу, 26 червня. Складнішу, ніж зазвичай, процедуру застосували через те, що Леонід Слуцький перебуває під санкціями ЄС. Про це пише "Європейська правда".

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Загалом Слуцького будуть намагатися обрати у дві спроби. Перша з них провалилася: зі 198 бюлетенів, які видали депутатам, підтримку росіянину надали 101 при необхідних 158 (абсолютна більшість від зареєстрованих делегатів).

26 червня відбудеться друга спроба, і цього разу для обрання Леоніда Слуцького віце-президентом ПАРЄ буде достатньо звичайної більшості голосів. Якщо такої не набереться, Росії запропонують подати іншу кандидатуру.

Призначення на посаду віце-президента здійснюють за квотами посад, розподіленими між державами. Зазвичай така процедура – автоматична. Але на вимогу голови делегації України у ПАРЄ Володимира Ар'єва та за підтримки десятків депутатів цю процедуру змінили.

Що відомо про скандал за участю Слуцького? У лютому 2018 року в Росії спалахнув скандал: три журналістки анонімно розповіли про домагання з боку Леоніда Слуцького. Він, мовляв, "чіпляється до молоденьких дівчат-журналісток". Сам Слуцький відкидав звинувачення, а вже через місяць комісія Держдуми РФ з етики виправдала його поведінку.



Провідні російські ЗМІ на знак протесту заявили про своє припинення співпраці з нижньою палатою парламенту РФ. Тоді спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив про позбавлення акредитації таких ЗМІ. А також пропонував усім журналістам, хто вважає Держдуму занадто небезпечною, знайти собі інше місце роботи.

Детально про те, як Росія повертається в ПАРЄ, що це означає й чому не варто сприймати це як трагедію – у матеріалі 24 каналу.