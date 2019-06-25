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      США жорстко розкритикували Європу за повернення Росії до ПАРЄ

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      Тейлор наголосив, що США виступили проти повернення Росії у ПАРЄ
      Тейлор наголосив, що США виступили проти повернення Росії у ПАРЄ / ukrinform.ua

      Сполучені Штати Америки виступають проти повернення представників Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи і підтримують Україну, яка намагалася не допустити цього.

      Тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор у коментарі "РБК-Україна" зауважив, що Вашингтон цінує старання українських предстаників у боротьбі проти повернення країни-агресора до ПАРЄ.

      Читайте також: Росії дозволили повернутись до ПАРЄ: що потрібно знати

      Ми виступали проти повернення Росії до Ради Європи і ми свою позицію чітко висловлювали. На нас справили враження зусилля української команди в ПАРЄ, які вона доклала для того, щоб не дати Росії повернутись в цю організацію,
      – наглоосив він.

      За словами американця, США також виступають за те, аби політика відносно росіян, які потрапили у санкційні списки Заходу, не змінювалася.

      "Наша точка зору полягає в тому, що ні ЄС, ні Рада Європи не має приймати делегації тих росіян, які є в санкційному переліку як ЄС так і США", – наголосив Тейлор.

      Як Росію повернули у ПАРЄ і що каже Україна? У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески.

      П'ять років українська делегація робила все можливе, аби не допустити повернення Росії- агресора у ПАРЄ. Проте в ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.

      Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ та зауважив, що минулого тижня особисто обговорював це питання з президентом Франції та канцлеркою Німеччини. Однак європейські партнери "нас не почули та вчинили інакше".

      Тим часом, Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не буде миритися із жодними обмеженнями.

      які країни голосували за повернення росії до парє
      Які країни голосували "за" або "проти" повернення Росії у ПАРЄ

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії Новини США Санкції ПАРЄ
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